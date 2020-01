DOSB: Auszeichnung für SV Motor Süd

"Fußball ist die Integrationsmaschine schlechthin" – dem Satz von DFB-Präsident Fritz Keller im Rahmen des Parlamentarischen Abends in der vergangenen Woche folgte prompt eine weitere Bestätigung. Denn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verlieh am Dienstag in Berlin den "Großen Stern des Sports" und dabei wurde auch der SV Motor Süd Neubrandenburg e.V. für sein Integrationsprojekt "Fußball verbindet" ausgezeichnet.

Der Klub erhielt für den vierten Preis ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro, zuvor hatten die Neubrandenburger bereits den Landeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. DFB-Präsident Keller und der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch gratulierten den Preisträgern im Rahmen der Preisverleihung in der Berliner DZ BANK herzlich.

Der DOSB und die Volksbanken Raiffeisenbanken würdigen mit dem Wettbewerb "Sterne des Sports" seit 2004 außergewöhnliche Aktivitäten oder Angebote von Sportvereinen und deren besonderes Engagement. Projekte aus Bereichen wie Bildung und Qualifikation, Ehrenamtsförderung, Gesundheit und Prävention, Gleichstellung, Integration und Inklusion oder Klima-, Natur- oder Umweltschutz werden alljährlich ausgezeichnet.