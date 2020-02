Dortmund vs. Gladbach: "Besondere Note"

Die Top 4 unter sich: In der Staffel West der A-Junioren Bundesliga gastiert Ligaprimus 1. FC Köln am Samstag (ab 11 Uhr) beim punktgleichen Tabellendritten Fortuna Düsseldorf. Im zweiten Topspiel empfängt Meister Borussia Dortmund gleichzeitig Borussia Mönchengladbach. Der BVB ist punktgleich mit der Spitze, Gladbach folgt einen Zähler dahinter. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Nach einem schleppenden Saisonstart hat sich Titelverteidiger Borussia Dortmund in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga endgültig wieder in der Spitzengruppe etabliert. Durch das 2:0 im Spitzenspiel beim 1. FC Köln zogen die Dortmunder nach Punkten mit dem Tabellenführer gleich. Lediglich die um vier Treffer schlechtere Tordifferenz verhinderte den Sprung auf Rang eins. Zu Saisonbeginn sah das noch ganz anders aus. Von den ersten vier Partien hatte der BVB zwei verloren. Zusätzlich schied der BVB in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen Vorjahresfinalist RB Leipzig (1:2) aus. Der derzeitige zweite Tabellenplatz würde zur erneuten Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigen. Auf dem begehrten zweiten Rang stand bis kurz vor der Winterpause noch Borussia Mönchengladbach. Durch die Auswärtsniederlagen bei Rot-Weiß Oberhausen (0:1) und beim FC Schalke 04 (1:2) rutschten die Fohlen zwischenzeitlich auf den fünften Rang ab. Durch das 1:0 gegen Preußen Münster zum Jahresauftakt lauern die Gladbacher aber mit nur einem Punkt Rückstand hinter dem Führungstrio 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf.

Die Trainer: Die U 19 von Borussia Dortmund wird seit dieser Spielzeit von einem Rückkehrer betreut. Michael Skibbe, von 2000 bis 2004 gemeinsam mit dem damaligen Teamchef Rudi Völler für die deutsche Nationalmannschaft verantwortlich, war bereits zwischen 1989 und 1998 als Nachwuchsleiter, A-Junioren-Trainer und Trainer der zweiten Mannschaft sowie von 1998 bis 2000 Cheftrainer der Bundesliga-Profis für Borussia Dortmund tätig. Nach weiteren Stationen bei den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC sowie in der Türkei (Galatasaray Istanbul, Eskisehirspor und Kardemir Karabükspor) und der Schweiz (Grasshoppers Club Zürich) trainierte der 54-Jährige wieder eine Nationalmannschaft. Zwischen Oktober 2015 und Oktober 2018 betreute der gebürtige Gelsenkirchener die Auswahl von Griechenland. Die Erfolge von Sascha Eickel, seit Saisonbeginn neuer Trainer der U 19 von Borussia Mönchengladbach, im Nachwuchsbereich können sich ebenfalls sehen lassen. Unter dem heute 44-Jährigen stieg Eintracht Braunschweig 2014 in die höchste A-Junioren-Spielklasse auf und hielt sich dort bis 2018. Ein Jahr zuvor gewannen die Braunschweiger sogar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal der Junioren (3:0 im Finale gegen den FC Carl Zeiss Jena in Berlin). Vor seiner Tätigkeit bei der Eintracht war der gebürtige Sauerländer Eickel unter anderem für den SC Paderborn 07 (Saison 2009/2010) sowie von 2010 bis 2013 für Borussia Dortmund (U 17 und U 19) tätig.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga, die seit 2003 ununterbrochen der höchsten deutschen U 19-Spielklasse vertreten sind, standen sich die U 19-Teams von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bereits in 33 Duellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 13 Siegen, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen (60:50 Tore) leicht für die Fohlen. Auffällig ist beim Blick auf die zurückliegenden Aufeinandertreffen: In den vergangenen zehn Vergleichen gab es immer einen Sieger (jeweils fünf Erfolge). Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit behielt Borussia Mönchengladbach nach Toren von Conor Noss und Jonas Pfalz 2:1 (1:1) die Oberhand. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den BVB markierte Kapitän Alaa Bakir.

Die Stimmen: Für Borussia Dortmund steht nur wenige Tage nach dem 2:0 beim 1. FC Köln schon das nächste Topspiel an. "Es geht unheimlich spannend in der Liga zu", sagt BVB-Trainer Michael Skibbe gegenüber DFB.de. "Viele Mannschaften sind dazu in der Lage, bis zum Saisonende um die vorderen Plätze mitzuspielen. Wir freuen uns einfach, dass wir mittendrin sind. Im Vergleich zum 1:2 im Hinspiel müssen wir uns besser auf das schnelle Umschaltspiel von Borussia Mönchengladbach einstellen." Für Gladbachs Trainer Sascha Eickel ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. "Dass ich mit einer meiner Mannschaften zum ersten Mal für ein Pflichtspiel bei meinem Ex-Verein in Dortmund antrete, gibt dem Spiel eine besondere Note. Ich freue mich auf einige bekannte Gesichter", so der 44-Jährige im Gespräch mit DFB.de. "Sportlich ist der BVB nach einem nicht einfachen Start mittlerweile da angekommen, wo man die Mannschaft erwartet hat. Wir müssen uns auf eine überdurchschnittliche Offensive einstellen. Für uns wird es auf die richtige Balance zwischen Stabilität und Offensivfußball ankommen."

Die personelle Lage: Borussia Dortmund muss weiterhin auf Defensivspieler Lloyd Kuffour (Sprunggelenkverletzung) verzichten. Offensivspieler Immanuel Pherai nimmt dagegen nach überstandener Sprunggelenkverletzung wieder am Training teil und ist schon gegen die Fohlen eine Option für den Kader. Borussia Mönchengladbach kann nicht auf Mittelfeldspieler Mika Schroers (Außenbandriss) sowie die Linksverteidiger Roland Bekker (Syndesmosebandanriss) und Noah Oke Eyawo (Muskelfaserriss) zurückgreifen.

