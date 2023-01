Dortmund und Osnabrück holen nächsten Dienstag nach

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Spiel zwischen Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück in der 3. Liga neu angesetzt. Die Partie des 19. Spieltags war ursprünglich für den morgigen Samstag im Stadion am Zoo in Wuppertal terminiert, musste aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Nachgeholt wird die Begegnung am nächsten Dienstag, 24. Januar (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport), im Dortmunder Signal Iduna Park.

Die eigentliche Spielstätte der zweiten Mannschaft des BVB, das Stadion Rote Erde in Dortmund, steht den Gelb-Schwarzen wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Die vorgenommene Ansetzung der Partie durch die Spielleitung des DFB folgt §18 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung.