Dortmund müht sich ins Achtelfinale

Borussia Dortmund steht zum zehnten Mal hintereinander im Achtelfinale um den DFB-Pokal. Die Westfalen mühten sich in der zweiten Runde bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zu einem 2:0 (1:0) und dürfen somit weiter vom fünften Pokalsieg träumen. 2014-er Weltmeister Mats Hummels erzielte in der zwölften Minute den Führungstreffer, erst in der Nachspielzeit machte Jadon Sancho alles klar (90.+2).

Die Dortmunder, die in der Saison 2005/2006 bei Eintracht Braunschweig in der ersten Runde herausgegangen waren, hatten die Partie über weite Strecken im Griff - und die Führung tat ihr Übriges. Allerdings gelang schon im ersten Durchgang aus dem Spiel heraus nicht viel - dafür wurde es aber nach Standardsituationen immer mal wieder gefährlich. So landete ein Schuss aus der Drehung von Jude Bellingham auskürzester Distanz am Pfosten (35.).

Auch nach der Pause kontrollierte der Champions-League-Teilnehmer, der mit Steffen Tigges aus der Regionalliga in der Spitze für die fehlenden Erling Haaland und Youssoufa Moukoko angetreten war, aus einer sicheren Defensive heraus das Spiel. Braunschweig, das beim 5:4 gegen Hertha BSC in der ersten Runde offensiv glänzte, hielt die Begegnung zwar lange offen, blieb jedoch über weite Strecken harmlos. Ein Freistoß von Felix Kroos aus 18 Metern landete kurz vor Schluss über dem Gehäuse (88.).

[sid/bt]