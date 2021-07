Doris Fitschen lost erste Pokalrunde aus

Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen lost am 13. Juli die erste DFB-Pokalrunde der Frauen in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main aus. Die Auslosung wird ab 12 Uhr live auf DFB-TV und Facebook übertragen.

Insgesamt sind 54 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2021/2022 qualifiziert. Dabei erhalten die zehn bestplatzierten Teams der zurückliegenden Spielzeit der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Demnach kommt es in der Auftaktrunde zu 22 Begegnungen.

In den ersten beiden Pokalrunden wird in regional ausgelosten Gruppen gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften zu diesen Gruppen erfolgt nun im nächsten Schritt durch den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.

Die Pokalteilnehmer 2021/2022

FLYERALARM Frauen-Bundesliga

FC Bayern München

VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim

1. FFC Turbine Potsdam

Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

SGS Essen

SV Werder Bremen

SC Sand

1. FC Köln

FC Carl Zeiss Jena

2. Frauen-Bundesliga

SV Meppen

MSV Duisburg

FSV Gütersloh

RB Leipzig

Borussia Bocholt

SG 99 Andernach

FC Ingolstadt

1. FC Nürnberg

SV Elversberg

SV Henstedt-Ulzburg

Regionalliga (Meldung aus den Regionalligen + Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach

DSC Arminia Bielefeld

SpVg Berghofen

FC Würzburger Kickers

1. FFC Niederkirchen

1. FC Saarbrücken

Hannover 96

FC Viktoria 1889 Berlin

Sportfreunde Siegen

VfR Wormatia 08 Worms

TSV Jahn Calden

Teilnehmer aus den Landesverbänden

HSV Langenfeld 1959 e.V.

FC Phoenix Leipzig e.V.

SpVgg. Herne-Horsthausen

FC Hertha 03 Zehlendorf

Hamburger SV

Karlsruher SC

1. FC Riegelsberg

SV Viktoria Waldenrath-Straeten 1912 e.V.

ATS Buntentor

FV 09 Nürtingen

Holstein Kiel

Magdeburger FFC

Rostocker FC von 1895 e.V.

TuS Immendorf

FSV Babelsberg 74

SV 1919 Ober-Olm

TSG Lütter

SpVgg. Germania 1929 Ebing

FC Pfeil Broistedt 1913 e.V.

ESV Lok Meiningen

Hegauer FV

[dfb]