Doppelpacks Tresoldi und Adeyemi: U 21 feiert klaren Sieg gegen Israel

Die U 21-Nationalmannschaft bleibt auch nach dem siebten Spiel der EM-Qualifikation ungeschlagen und verteidigt durch das deutliche 5:1 (3:0) im ungarischen Györ gegen Israel mit nun 19 Punkten Platz eins in Gruppe D vor Polen (15). Nicolo Tresoldi (5., 35.) und Karim Adeyemi (14., 61.) sorgten mit ihren Doppelpacks für den sechsten Qualisieg für die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo, Ansgar Knauff setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+4). Niv Yehoshua (64.) erzielte den Treffer für die Israelis.

"Dass wir ganz früh in Führung gegangen sind, ist uns nicht so oft geglückt in den letzten Spielen, aber man sieht, das hilft. Es war eine hervorragende erste Halbzeit", sagte Antonio Di Salvo. "Ich habe an die Mannschaft geglaubt und weiß, dass wir Qualität im Kader haben. Das Gegentor wurmt mich, weil wir wenn möglich zu Null spielen wollen und dann ein bisschen nachlässig geworden sind."

Max Rosenfelder vom SC Freiburg feierte gegen die Israelis sein Debüt in der U 21 neben Bright Akwo Arrey-Mbi in der Innenverteidigung vor Torhüter Jonas Urbig. Auf den Flügeln spielten defensiv Jan Thielmann und Luca Netz, die Doppel-Sechs besetzten Kapitän Eric Martel und Rocco Reitz. Im offensiven Mittelfeld sollten Adeyemi, Tresoldi und Merlin Röhl Sturmspitze Nick Woltemade einsetzen.

Tresoldi und Adeyemi treffen früh

Schon bei einem der ersten guten Angriffe ging das deutsche Team in Führung: Einen langen Ball von Reitz setzte Tresoldi gekonnt über Keeper Niv Eliasi ins Netz. Der DFB-Nachwuchs blieb dominant und hätte nach einer Ecke fast gleich erhöht, doch Woltemades Versuch verfehlte das israelische Tor nur hauchzart (10.).

So blieb es Adeyemi vorbehalten, bei seinem ersten U 21-Einsatz seit Oktober 2023 auf 2:0 zu stellen. Wieder war ein langer Ball von Reitz der Ausgangspunkt, den der Dortmunder fein über Eliasi lupfte. Auch in der Folge blieb es bis auf wenige Konteransätze der israelischen Mannschaft ein einseitiges Spielgeschehen. In der 34. Minute entschärfte Eliasi zwar zunächst einen Flachschuss von Reitz exzellent, bei der folgenden Ecke war er gegen den nachsetzenden Tresoldi aber chancenlos.

Kurz darauf parierte Israels Keeper aus kurzer Distanz wieder stark gegen Woltemade und hatte dann Glück bei einem Lattenkracher Adeyemis und dem folgenden Fernschuss von Reitz, der nur knapp am Pfosten vorbeirauschte (37.). Und es ging nahtlos weiter mit deutschen Chancen: Röhl stibitzte direkt nach dem Abstoß den Israelis den Ball, wurde im Strafraum aber im letzten Moment am Abschluss gehindert (38.).

Adeyemi krönt Solo mit zweitem Tor

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die deutsche Mannschaft die Partie sicher im Griff, ließ es aber etwas ruhiger angehen. Di Salvo wechselte in der 59. Minute dreifach: Marcel Beifus kam für Rosenfelder zu seinem Debüt, dazu ersetzten Armindo Sieb und Knauff für Woltemade und Thielmann aufs Feld. Dem deutschen Offensivdrang tat das keinen Abbruch, kurz drauf schnürte auch Adeyemi nach einem Sololauf seinen Doppelpack.

Israel betrieb beim ersten ernsthaften Torabschluss durch einen abgefälschten Schuss von Yehoshua Ergebniskosmetik. Die deutsche Defensive wurde nun ein wenig nachlässig, so musste Urbig gegen Adi Yonas Abschluss sein ganzes Können aufbieten (67.). Mit Keke Topp gab es danach den dritten deutschen Debütanten, er kam in der 70. Minute für Tresoldi ins Spiel, wenige Minuten später kam Paul Nebel für Reitz in die Partie (79.). In der Schlussphase schraubte Knauff das Ergebnis weiter in die Höhe.

