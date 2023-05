Doppelpacker Ramsak: "Das war unbeschreiblich"

Mit einem souveränen 4:0 gegen Portugal sind die deutschen U 17-Junioren in die EM in Ungarn gestartet. Mit seinem Doppelpack als Joker trug Robert Ramsak einen gehörigen Teil zum Auftaktsieg bei. DFB.de hat mit dem Offensivspieler vom FC Bayern München gesprochen.

Robert Ramsak über...

... den 4:0-Auftaktsieg gegen Portugal: Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben dann einen individuellen Fehler des Gegners eiskalt bestraft. Es war psychologisch ganz wichtig, dass wir durch eine Standardsituation das zweite Tor noch vor der Halbzeit nachgelegt haben und so mit einer Zweitoreführung in die Pause gehen konnten. Nach der Pause haben wir so weitergemacht, wie wir in der ersten Hälfte aufgehört haben. Wir waren extrem gut in den Zweikämpfen und haben dann noch das dritte und vierte Tor nachgelegt. Es war einfach eine sehr gute Mannschaftsleistung.

... seinen Joker-Doppelpack im ersten EM-Spiel: Das war natürlich unbeschreiblich. Als Stürmer nimmt man sich immer vor, dass man reinkommt und ein Tor macht, aber dass ich meiner Mannschaft dann gleich mit zwei Toren noch weiterhelfen konnte, das Spiel eindeutig zu entscheiden, das macht mich sehr glücklich. Ich versuche, da weiterzumachen.

... die EM und die Bedingungen in Ungarn: Mir gefällt es hier echt sehr gut. Das Hotel ist sehr schön und wir haben sehr gute Bedingungen. Die Trainingsplätze sind top, auch der Platz im Stadion gestern war gut. Man kann sich echt nicht beschweren, das sind schon sehr gute Voraussetzungen für eine EM.

... den nächsten Gegner, Titelverteidiger Frankreich: Wir haben keine Angst vor dem Spiel gegen die Franzosen am Samstag (ab 20 Uhr). Ich denke nicht daran, dass wir das Spiel verlieren könnten. Die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß, genauso wie vor dem Portugal-Spiel. Wir müssen uns definitiv vor keinem Gegner verstecken, wenn wir die gleiche Leistung auf den Platz bringen, wie gegen Portugal. Dann wird es für jeden Gegner schwer. Wir wissen natürlich, dass Frankreich seine Qualitäten hat, wir wissen aber auch, dass es schwer ist, uns zu schlagen, wenn wir unser Bestes geben.

... den Konkurrenzkampf: Natürlich spiele ich lieber von Anfang an. Aber generell ist es immer eine sehr große Ehre, für Deutschland zu spielen. Deswegen habe ich nichts dagegen, auch mal von der Bank reinzukommen und es so zu machen wie gestern. Ich freue mich einfach, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Den Konkurrenzkampf spürt man natürlich schon ein bisschen, aber das ist auch gut, weil so jeder an sein Limit geht. Wenn wir kein Team wären, dann würden wir Spiele wie gestern nicht gewinnen. Alle Spieler, die reingekommen sind, haben genauso abgeliefert wie die erste Elf, die auf dem Platz stand. Jeder Spieler bei uns im Team ist wichtig.

... seinen Verein und Neckereien im Team: Es gibt hier schon ein paar Sticheleien und man kriegt den ein oder anderen Spruch ab von Jungs aus anderen Teams, ein bisschen flaxen ist ganz normal. Ich drücke anderen auch gerne mal einen Spruch rein, wie es so in der Liga gelaufen ist.

... seine persönlichen Ziele: Kurzfristig möchte ich an die Leistung anknüpfen, die ich gegen Portugal gebracht habe. Ich möchte der Mannschaft mit meinen - hoffentlich weiteren - Toren helfen. Wir wollen natürlich die EM gewinnen und dazu will ich meinen Teil beitragen. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft mit sich bringen wird.

[dfb]