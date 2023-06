Enttäuschung in Ostwestfalen: Bielefeld muss in die 3. Liga absteigen

Doppelpacker Hollerbach schießt Wehen Wiesbaden zum Aufstieg

Der SV Wehen Wiesbaden hat auch das Relegationsrückspiel bei Arminia Bielefeld 2:1 (2:1) gewonnen und den dritten Aufstieg in die 2. Bundesliga nach dem 4:0-Hinspielsieg in trockene Tücher gebracht. Für die Arminia, die durch Fabian Klos früh in Führung ging (4.), war es der zweite Abstieg in Serie und der insgesamt vierte aus der 2. Bundesliga. Benedict Hollerbach drehte mit seinem Doppelpack (35., 45.+2) die Partie für den Drittligisten.

Die Arminia erwischte den erhofften Traumstart: nach Ablage von Bryan Lasme hielt Klos einfach mal drauf und erwischte Keeper Florian Stritzel auf dem falschen Fuß (4.). Der SVWW suchte nach einer Antwort, die trotz Führung immer noch verunsicherte Bielefelder Abwehr hielt aber zunächst stand. Die Gastgeber entwickelten immer mehr Wucht und hatten durch Lasmes knapp geklärte Hereingabe und Oliver Hüsings Kopfball (16.) die nächsten Gelegenheiten, auf 2:0 zu stellen.

Hollerbach lässt die Alm verstummen

In der 25. Minute hatte Hüsing mit einem weiteren Kopfball an die Latte Pech, beim Konter im Gegenzug zielte Hollerbach knapp neben das Tor (26.). Jermaine Consbruch zwang Wehens Stritzel kurz darauf zu einer weiteren Parade (28.). Der Treffer fiel nach einem Stellungsfehler in der Arminia-Abwehr auf der Gegenseite: Hollerbach ging auf und davon und tunnelte Martin Fraisl im Bielefelder Tor zum Ausgleich.

Die Arminia schnupperte noch vor der Pause an der erneuten Führung, doch erst parierte Stritzel glänzend gegen Klos, den Abpraller köpfte Consbruch neben das leere Tor (41.). Wehen Wiesbaden war deutlich effektiver und nutzte seine zweite gute Chance durch Hollerbach zum 1:2.

Arminia versucht es weiter, Wehen Wiesbaden kontert

Der Doppeltorschütze hatte nach der Pause gleich die nächste Großchance, seinen abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel konnte Fraisl gerade noch abwehren (49.). Gegen immer offensiver orientierte Gastgeber hatte der SVWW nun ein ums andere Mal Kontergelegenheiten, eine davon vergab Brooklyn Ezeh freistehend (60.). Bielefeld mühte sich weiter, kam aber nur aus der Distanz zu Halbchancen.

Aus dem Nichts fiel dann doch fast der Ausgleich: Klos' Schuss, wurde auf der Linie ebenso geklärt, wie Hüsings Nachschuss aus kurzer Distanz (69.). Doch auch der Gast schnupperte an einem weiteren Treffer, als Joker Kianz Froese nur hauchzart über die Latte zielte (72.).

[sid/js]