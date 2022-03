Doppelpack Zeller: Leverkusen im Halbfinale

Bayer 04 Leverkusen ist dem FC Bayern München ins Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen gefolgt. Die Rheinländerinnen setzten sich im Duell zweier Teams aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung bei der SGS Essen durch. Am Mittwoch folgen die beiden verbleibenden Viertelfinals zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Sand (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) und zwischen Zweitligist SV Henstedt-Ulzburg und dem 1. FFC Turbine Potsdam (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV).

Nach ersten Minuten des Abtastens verhalf ein missglückter Rückpass der SGS zur frühen Führung: Vivien Endemann nahm die Einladung dankend an und vollstreckte frei vor Torfrau Anna Klink (12.). Die Leverkusenerinnen reagierten prompt und hatten durch Verena Wieder und Milena Nikolic gleich eine Doppelchance zum Ausgleich (13.).

Zeller bringt Bayer zurück ins Spiel

Auch danach gaben die Gäste den Ton an und belohnten sich mit ein wenig Glück für ihre Bemühungen. Ein Passversuch von Juliane Wirtz landete über Umwege genau im Laufweg von Dora Zeller, die überlegt zum 1:1 einschoss (21.).

Essen befreite sich danach gegen ballsichere Leverkusenerinnen wieder ein wenig mehr, spielte seine Angriffe aber nicht konsequent zu Ende. In der Nachspielzeit lag dann aber doch das 2:1 in der Luft, doch zunächst rettete Klink gegen die Essenerin Maike Berentzen, den Nachschuss setzte Endemann knapp über die Querlatte (45.+1).

Auch nach der Pause setzte die SGS das erste Ausrufezeichen: Nach schnellem Konter über Endemann setzte Estelle Laurier den Ball aber über das Tor (49.). Essen übernahm weiter das Kommando, Bayer tat sich schwer im Offensivispiel. Mit zunehmender Spieldauer belauerten sich die beiden Teams und waren erst einmal darauf aus, nicht den vielleicht spielentscheidenden Fehler zu machen.

Wieder Zeller, wieder Tor

In der Schlussphase verstärkten die Spielerinnen auf beiden Seiten dann doch ihre Bemühungen, die beiden Abwehrreihen standen aber sicher. In der 83. Minute verpasste Leverkusens Verena Wieder den Lucky Punch, als sie den Ball nicht an Kim Sindermann vorbeibrachte.

Auch in der Verlängerung scheuten die Kontrahenten das letzte Risiko. Erst in der 98. Minute lag das dritte Tor der Partie in der Luft, doch der Abschluss der eingewechselten Beke Sterner aus 16 Metern geriet dann zu zentral, um Klink im Bayer-Gehäuse in größere Schwierigkeiten zu bringen. Zeller machte es auf der anderen Seite besser und traf nach einer Ecke platziert per Kopf ins lange Eck (104.).

Essen drängte auf den Ausgleich, doch Leverkusen hatte durch Wieder (113.) die Chance auf die Entscheidung. Torfrau Sindermann hatte etwas dagegen. Nach Gelb-Roter Karte gegen Leverkusens Lisanne Gräwe (115.) spielte Essen in Überzahl, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

[sid/js]