Doppelpack Oberdorf: Perfekter Auftakt für Wolfsburg

Doublegewinner VfL Wolfsburg hat das Auftaktspiel in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gewonnen. In der Neuauflage des DFB-Pokalfinales der vergangenen Saison setzte sich das Team von Trainer Stephan Lerch auch dank eines Doppelpacks von Nationalspielerin Lena Oberdorf gegen die SGS Essen 3:0 (1:0) durch und feierte damit einen perfekten Start in die Saison 2020/2021. Morgen (ab 14 Uhr) folgen die fünf weiteren Partien des 1. Spieltags.

Im Wolfsburger AOK Stadion sorgte die von der SGS Essen gekommene Oberdorf in der 14. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz für die Halbzeitführung. Nach der Pause erhöhte Lena Goeßling zunächst per Foulelfmeter auf 2:0, ehe Oberdorf den zweiten Treffer gegen ihren Ex-Verein nachlegte. Der 18-Jährige tauchte frei vor Stina Johannes auf und ließ der SGS-Keeperin im Eins-gegen-Eins keine Chance.

[sid/hm]