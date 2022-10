Doppelpack bringt MSV Duisburg auf Kurs

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Aufsteiger MSV Duisburg bejubelte am 6. Spieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den ersten Heimsieg in dieser Saison. Die "Zebras" gewannen das NRW-Duell gegen den 1. FC Köln 2:1 (0:0) und stockten ihr Punktekonto auf sieben Zähler auf.

Ein Doppelschlag durch Tore von Miray Cin (69.) und Dörthe Hoppius (73.) brachte die Gastgeberinnen auf die Siegerstraße. Für das Team von Kölns Trainer Sascha Glass verkürzte Sarah Puntigam (81.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, konnte die dritte Saisonniederlage aber auch nicht mehr verhindern. Der FC verpasste die Chance, zumindest zwischenzeitlich auf den dritten Tabellenplatz zu klettern.

MSV-Teamchef Nico Schneck spendiert freie Tage

"Die Mädels haben alles eingeworfen und sich deshalb zwei freie Tage verdient", lobte MSV- Teamchef Nico Schneck im Interview bei MagentaSport . "Wir hatten uns fest vorgenommen, erstmals im eigenen Stadion zu punkten. Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Nach der Pause sind wir jedoch zu wesentlich mehr Umschaltmomenten gekommen. Auch wenn Köln am Ende auf den Ausgleich gedrängt hat, ist der Sieg aus meiner Sicht nicht unverdient."

Kölns Torhüterin Jasmin Pal meinte: "Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis. Wir werden das Spiel analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen."

MSV-Torschützin Dörthe Hoppius erklärte: "Wir sind sehr froh, dass wir die Punkte in Duisburg behalten haben. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen habe ich diesmal mehr aus der zweiten Reihe gespielt. Das hat gut funktioniert. Dennoch gibt es für uns keinen Grund, uns jetzt auszuruhen. Wir wollen auch in folgenden Partien punkten.

Kölns Torhüterin Jasmin Pal gibt Saisondebüt

Bei den Kölnerinnen gab Torhüterin Jasmin Pal nach überstandenem Kreuzbandriss ihr Saisondebüt in der Frauen-Bundesliga. Die 26-jährige Österreicherin erhielt diesmal den Vorzug vor Manon Klett, die in den ersten fünf Ligaspielen zwischen den Pfosten stand. Beim MSV kehrte unter anderem die erfahrene Rechtsverteidigerin Sarah Freutel nach abgesessener Gelb-Rotsperre in die Anfangsformation von Teamchef Nico Schneck zurück.

Die Gäste hatten während der ersten Halbzeit zwar deutlich mehr vom Spiel, waren aber in der Offensive nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt. Auch FC-Kapitänin und Ex- Nationalspielerin Mandy Islacker kam gegen ihren früheren Verein nur selten zum Abschluss. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Dörthe Hoppius an beiden MSV-Toren beteiligt

Die Kölnerinnen erwischten auch zu Beginn der zweiten Halbzeit den besseren Start und erarbeiteten sich einige vielversprechende Tormöglichkeiten. Vor allem Jana Beuschlein hatte mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß, konnte jedoch MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic nicht überwinden.​

Nach etwa 60 Minuten kamen jedoch die Duisburgerinnen, besser in die Partie, eroberten oft schon im Mittelfeld den Ball und rückten dann schnell nach. Innerhalb von nur vier Minuten stellte der MSV dann die Weichen auf Heimsieg. Nach einer Flanke von Antonia Halverkamps war Offensivspielerin Dörthe Hoppius mit dem Kopf zur Stelle, scheiterte jedoch zunächst an der reaktionsschnellen Jasmin Pal. Miray Cin (69.) staubte jedoch aus kurzer Entfernung zum 1:0 ab.

Dörthe Hoppius (73.) selbst baute den Vorsprung mit einem wuchtigen Kopfball auf 2:0 aus, erzielte dabei ihr erstes Saisontor. Im Luftkampf hatte sie sich zuvor ein wenig rustikal gegen Kölns Innenverteidigerin Myrthe Moorrees durchgesetzt.

Die Gäste gaben nicht auf und entwickelten nach dem Rückstand wesentlich mehr Zug nach vorne, wozu auch die Einwechslungen beitragen. Mit einem sehenswerten Freistoß von der rechten Seite, der sich über MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic ins Netz senkte, ließ Sarah Puntigam (81.) den 1. FC Köln noch einmal hoffen. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr, auch wenn in der Nachspielzeit sogar Jasmin Pal mit nach vorne stürmte.

[mspw]