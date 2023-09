Dopingkontrolle im Teamhotel in Wolfsburg

Vor dem Länderspiel gegen Japan hat die deutsche Nationalmannschaft unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Im Teamhotel in Wolfsburg wurden am Dienstagabend bei einer Trainingskontrolle insgesamt zehn Nationalspieler getestet, es wurden Urin- und Blutproben entnommen.

Zum Start in die EM-Saison trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg auf Japan und am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Dortmund auf Frankreich.