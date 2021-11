Dopingkontrolle im Teamhotel in Wolfsburg

Vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Im Teamhotel in Wolfsburg mussten am Mittwoch bei einer Trainingskontrolle zwei Spieler Urinproben abgeben.

In der Volkswagen Arena trifft das DFB-Team, Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J, am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) auf Liechtenstein, am Sonntag (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) folgt das Auswärtsspiel in Jerewan gegen Armenien.