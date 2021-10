Dopingkontrolle im Teamhotel in Hamburg

Nach der Dopingkontrolle von zwei Spielern unmittelbar nach dem Sieg im WM-Qualifikationsspiel am Freitagabend über Rumänien durch die FIFA hat die deutsche Nationalmannschaft auch am Samstag im Teamquartier in Hamburg einen unangemeldeten Besuch von Dopingkontrolleuren bekommen. Bei einer Kontrolle der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) mussten am Samstag insgesamt sechs Spieler Urinproben abgeben, zwei von ihnen auch eine Blutprobe.

Am Montag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft Tabellenführer Deutschland in der WM-Qualifikationsgruppe J in Skopje auf den Zweitplatzierten Nordmazedonien.