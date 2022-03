Dopingkontrolle im Teamhotel

Vor den ersten beiden Länderspielen des WM-Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft unangemeldeten Besuch von Doping-Kontrolleuren des Fußball-Weltverbandes FIFA bekommen. Im Teamhotel in Gravenbruch bei Frankfurt mussten am Mittwoch sämtliche Spieler aus dem Kader von Bundestrainer Hansi Flick bei einer Trainingskontrolle Urin- und Blutproben abgeben.

Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Sinsheim auf Israel und am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Amsterdam auf die Niederlande.