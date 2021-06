Dopingkontrolle beim DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft hat im EM-Trainingslager in Tirol einen unangemeldeten Besuch von Dopingkontrolleuren bekommen. Bei einer Trainingskontrolle der UEFA im Teamquartier in Seefeld mussten am Samstag insgesamt zehn Spieler Urinproben abgeben, acht von ihnen auch eine Blutprobe.

Am Montag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das DFB-Team im abschließenden Länderspiel vor Beginn der Europameisterschaft in Düsseldorf auf Lettland. Am 15. Juni startet die Mannschaft dann in München gegen Weltmeister Frankreich in die EURO.