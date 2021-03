Doorsoun: "Wir wollen den nächsten Angriff auf den Titel starten"

Endlich geht die Champions League auch bei den Frauen weiter. Am Mittwoch (ab 18.15 Uhr, live auf Sport1) trifft Meister VfL Wolfsburg im Achtelfinalhinspiel auf den norwegischen Vertreter LSK Kvinner. Im DFB.de-Interview erklärt Wolfsburgs deutsche Nationalspielerin Sara Doorsoun (29), wie sie den Gegner einschätzt, mit welchen Zielen sie in die zweite Saisonhälfte geht und warum jeder Ausrutscher böse Folgen haben kann.

DFB.de: Frau Doorsoun, mit welchen Gefühlen starten Sie in die Champions League in diesem Jahr?

Sara Doorsoun: Mit großer Vorfreude. Wir sind glücklich, dass es jetzt auch in diesem Wettbewerb endlich weitergeht. Unser erstes Ziel war es, dass wir in der Champions League überwintern. Das haben wir erreicht. Und nun wollen wir den nächsten Schritt machen.

DFB.de: Was wissen Sie über den LSK Kvinner aus Norwegen?

Doorsoun: Wir werden von unserem Trainerteam immer sehr professionell vorbereitet. Wir kennen die Stärken und Schwächen des Gegners. So sind wir immer bestmöglich vorbereitet und müssen nicht mit einer Überraschung rechnen. Wir wissen auch, dass die Norwegerinnen seit längerer Zeit kein Pflichtspiel mehr bestritten haben. Dennoch werden wir den Gegner natürlich nicht unterschätzen. Damit würden wir uns keinen Gefallen tun. Wir wollen unsere Aufgabe erledigen und eine Runde weiterkommen. Nur das zählt.

DFB.de: Was ist möglich für Sie in dieser Saison in der Champions League?

Doorsoun: Wenn man für den VfL Wolfsburg spielt, gibt es auf diese Frage wahrscheinlich nur eine Antwort: Wir wollen den nächsten Angriff auf den Titel starten. Das ist der Anspruch des gesamten Teams. Daran hat sich nichts geändert im Vergleich zu den Vorjahren.

DFB.de: Wird es immer schwieriger, die Champions League zu gewinnen, weil Teams vor allem aus Spanien und England aufholen?

Doorsoun: Ja, absolut. Der Frauenfußball hat sich entwickelt, die Konkurrenz wird immer größer. Das ist eine schöne Entwicklung für unseren Sport. Ich finde es gut, dass mehrere europäische Mannschaften inzwischen um den Titel mitspielen können. Das macht den Wettbewerb noch interessanter. Es macht Spaß, sich mit den Besten messen zu können. Es gibt nicht mehr nur Lyon und Wolfsburg. Ich denke zum Beispiel an Barcelona und Paris, die in den vergangenen Jahren bereits gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind. Es wird auf jeden Fall spannend.

DFB.de: Danach geht es direkt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga weiter. Sehen Sie es auch so, dass der März wegweisend für den VfL Wolfsburg sein wird?

Doorsoun: Definitiv. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Wir wollen jedes Spiel in der Liga gewinnen, um dem FC Bayern auf den Fersen zu bleiben. Das ist unser ganz klares Ziel. Wir wollen den Abstand verringern und da sein, wenn München patzt. Wichtig ist dabei, dass wir den Fokus auf uns richten und unsere Aufgaben lösen. Das wird ein sehr intensiver Monat. Unser Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen.

DFB.de: Im Gegensatz zu anderen Teams sind Sie im Spielrhythmus. Kann das ein Vorteil sein?

Doorsoun: Wir haben bereits zwei Begegnungen bestritten, und danach waren viele von uns mit den jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Wir sind also ganz gut im Rhythmus. Das kann nach einer Vorbereitung vielleicht ein Vorteil sein. Wir wissen, wo wir stehen und dass wir gut in Form sind. Wir haben uns bereits Sicherheit holen können. Zum Glück hat es die Witterung in Wolfsburg mit uns gut gemeint, wir hatten die ganze Zeit über gute Bedingungen. Uns wurde alles ermöglicht, dass wir trainieren und spielen können.

DFB.de: Am Sonntag geht es beim SV Meppen weiter.

Doorsoun: So weit nach vorne schauen wir noch gar nicht. Im Moment gilt unser gesamter Fokus der Aufgabe in der Champions League. Da wollen wir uns, wie gesagt, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in Norwegen erarbeiten. Wenn das erledigt ist, sprechen wir über Meppen. Klar ist aber dann, dass wir keinen Gegner unterschätzen werden. Wir dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben. Wir müssen alles daransetzen, auch dort drei Punkte zu holen.

