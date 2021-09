Doorsoun reist verletzt ab, Wolter und Dongus nachnominiert

Sara Doorsoun muss ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Cottbus gegen Bulgarien und am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Chemnitz gegen Serbien aufgrund einer Muskelverletzung absagen. Die Defensivspielerin des VfL Wolfsburg reiste am Mittwochnachmittag aus dem Mannschaftsquartier in Dresden ab. Eine genaue Diagnose soll nach weiteren Untersuchungen erfolgen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Pia Wolter (VfL Wolfsburg) und Fabienne Dongus (TSG Hoffenheim) nach. Vor dem Auftakt der Maßnahme hatte schon Klara Bühl (FC Bayern München) ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen.

