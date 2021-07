Donnarumma pariert: Italien holt seinen zweiten EM-Titel

Italien hat sich im Londoner Wembleystadion zum zweiten Mal nach 1968 zum Europameister gekrönt. Die "Squadra Azzurra" gewann das Finale der EURO 2020 gegen England 3:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatten sich die beiden Kontrahenten 1:1 (1:1, 0:1) getrennt. Luke Shaw brachte die "Three Lions" früh in Führung (2.), ehe Leonardo Bonucci (67.) in der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte. Den entscheidenden Strafstoß parierte Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma gegen Bukayo Saka.

Vor über 60.000 Zuschauern erwischten die Gastgeber einen Traumstart und nutzten bereits die erste Chance zur Führung. Eine präzise Flanke von Kieran Trippier netzte Shaw aus halblinker Position per Dropkick unhaltbar für Italiens Keeper Donnarumma ins kurze Eck ein (2.).

Danach tat sich die "Squadra Azzurra" gegen defensivstarke Engländer schwer, Chancen zu kreieren, die Engländer setzten ihrerseits mit Kontern immer wieder Nadelstiche. Die beste Ausgleichschance hatte Federico Chiesa, dessen Flachschuss in der 35. Minute nur um Zentimeter am Pfosten vorbeistrich.

Bonucci belohnt Italiens Anrennen

Nach der Pause wurde der Druck der Italiener größer. Zunächst prüfte Lorenzo Insigne (56.) Jordan Pickford im englischen Tor aus kurzer Distanz und spitzem Winkel. Auch Chiesas Flachschuss parierte Pickford wenig später glänzend (62.). Auf der Gegenseite lenkte Donnarumma John Stones' Kopfball über die Querlatte (64.).

Bonucci brachte Italien wieder auf gleiche Höhe, drückte nach einer Ecke einen Pfostentreffer von Marco Verratti gedankenschnell über die Linie. Domenico Berardi hatte in der 73. Minute gar das 2:1 auf dem Fuß, setzte den Ball zwar am herausstürzenden Pickford vorbei, aber auch über die Querlatte.

In der Verlängerung konnte kein Team mehr den entscheidenden Treffer setzen, so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort verschoss Saka den letzten Strafstoß.