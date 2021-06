Doll beim Fan-Club-Radio gegen Lettland

Der Countdown zur EURO 2020 läuft. Mit Lettland wartet der letzte Gegner auf unser DFB-Team bevor das Turnier startet. Mit von der Partie ist natürlich auch wieder unser Fan Club-Radio. Darüber hinaus dürfen wir uns auf einen spannenden Gast freuen: Vize-Europameister Thomas Doll wird uns beim Radio besuchen.

Wie immer streamt unser Fan Club-Radio live über Facebook und auf laut.fm. Los geht’s am Montag um 20 Uhr, gesendet wird bis kurz vor Anpfiff um 20.45 Uhr. Gerne nimmt unser Team eure Meinungen mit in die Sendung auf. Diskutiert via Facebook mit, stellt Fragen und werdet Teil des Fan Club-Radios.

Beim Länderspiel gegen Dänemark war bereits 90er-Weltmeister Guido Buchwald beim Fan Club-Radio zu Gast.