Doku "Born for This": Folgen zwei bis vier der zweiten Staffel

Pünktlich zum wichtigen Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Dänemark am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) sind dann auch die weiteren Folgen der Doku-Serie "Born for this – Mehr als Fußball" verfügbar. Die erste Episode der zweiten Staffel wurde bereits am 15. Juli ausgestrahlt, vor Beginn der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die neuen Folgen stehen am Freitag (ab 20 Uhr) in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de zum Abruf bereit.

Die Episoden zwei bis vier dauern jeweils 60 Minuten und behandeln vor allem die Geschehnisse beim Turnier "Down Under". Los geht es mit der Turniervorbereitung im April dieses Jahres. Exklusive Einblicke gibt es auch in die Reise nach Australien und die Herausforderungen vor Ort, natürlich aber auch die drei Gruppenspiele gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea mit dem überraschenden und ernüchternden Vorrundenaus.

Im Free-TV zeigt das ZDF die Folgen zwei und drei der zweiten Staffel als "Sportstudio Reportage" in der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 1.20 Uhr). Die vierte Episode ist in der Nacht auf Sonntag (ab 0.30 Uhr) zu sehen, im Anschluss an das "Aktuelle Sportstudio".