Diversity-Talk am Donnerstag im Livestream

Schon eine ganze Weile liegt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) der Bereich Vielfalt besonders am Herzen. Gemeinsam mit Partner Volkswagen und Vertretern des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) kommt der DFB nun im Vorfeld des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein am Donnerstag in Wolfsburg zu einer Diskussionsrunde zusammen, um für das Thema "Diversity" weiter zu sensibilisieren.

Unter dem Motto "Was haben queeres Leben im Fußball und am Arbeitsplatz gemeinsam?" diskutieren zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr Alexandra Popp, Nationalspielerin und Vielfaltsbotschafterin des VfL Wolfsburg, Christian Rudolph, Bundesvorstand-LSVD und Leiter der Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim Lesben- und Schwulenverband (LSVD), Rafael Nasemann, Netzwerksprecher LGBTIQ* & friends Netzwerk "We Drive Proud" der Volkswagen AG, DFB-Diversity-Managerin Claudia Krobitzsch sowie Corinna Griese, Vorstandvorsitzende der Fußballabteilung Eintracht Braunschweig, aktive Fußballerin, Trainerin und Mitglied bei "We Drive Proud", unter anderem um Coming-outs am Arbeitsplatz und im Sport, die Wirkung und Entwicklung von Netzwerken und die Rolle von Vorbildern.

Die Veranstaltung im Volkswagen-Markenpavillion der Autostadt kann entweder in Wolfsburg vor Ort oder hier per Livestream im Internet verfolgt werden.

[dfb]