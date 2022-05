Dirk Schuster neuer Trainer beim FCK

Der 1. FC Kaiserslautern und Trainer Marco Antwerpen gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Zu dieser Entscheidung kamen die FCK-Verantwortlichen "nach einer intensiven Analyse der aktuellen Situation". Nachfolger als FCK-Cheftrainer wird Ex-Nationalspieler Dirk Schuster, der am Mittwoch seinen Dienst am Betzenberg antreten und die "Roten Teufel" bereits in den beiden Relegationsspielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden (20. und 24. Mai) betreuen wird.

Marco Antwerpen hatte das Traineramt am Betzenberg am 1. Februar 2021 übernommen und in der Folge mit den damals stark abstiegsbedrohten Pfälzern den Klassenverbleib in der 3. Liga geschafft. In dieser Saison führte der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer den FCK in die Spitzengruppe der dritthöchsten deutschen Spielklasse, verpasste mit dem Team allerdings zuletzt durch drei Niederlagen hintereinander den direkten Aufstieg.

Mit Darmstadt von der 3. Liga bis in die Bundesliga

Schon vor dem 38. und letzten Spieltag, an dem der 1. FC Kaiserslautern spielfrei ist, steht damit fest, dass der viermalige Deutsche Meister und zweimalige DFB-Pokalsieger die reguläre Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden wird. Insgesamt stand Marco Antwerpen in der 3. Liga 52-mal an der Seitenlinie des Traditionsklubs. Auch sein Co-Trainer Frank Döpper muss den FCK mit sofortiger Wirkung verlassen.

Neuer Cheftrainer am Betzenberg wird Dirk Schuster, der während seiner bisherigen Trainerkarriere bei den Stuttgarter Kickers, beim SV Darmstadt 98, beim FC Augsburg und zuletzt beim FC Erzgebirge Aue gearbeitet hatte. Mit Darmstadt 98 schaffte Schuster den Aufstieg aus der 3. Liga bis in die Bundesliga. Gemeinsam mit dem 54-Jährigen wird als Co-Trainer auch Sascha Franz nach Kaiserslautern kommen.

Dirk Schuster, der während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig, den Karlsruher SC und den 1. FC Köln am Ball war, wird am Mittwoch erstmals das Training beim FCK leiten.

