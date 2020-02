Dingert pfeift in der indischen Super League

FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert aus Lebecksmühle ist in dieser Woche in Indien an der Pfeife. Der 39-Jährige leitet heute (ab 19.30 Uhr Ortszeit) in Guwahati die Partie der indischen Super League zwischen NorthEast United FC und Jamshedpur FC.

Am Mittwoch (ab 19.30 Uhr Ortszeit) pfeift Dingert seine zweite Begegnung zwischen FC Goa und Mumbai City FC in Goa.

[dfb]