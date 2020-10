Digitales Meet & Greet mit U 21-Nationalspieler gewinnen

Würdest du gerne mal mit einem U 21-Nationalspieler plaudern? Dann haben wir das passende Gewinnspiel für dich! Vor dem EM-Qualifikationsspiel unserer U 21 gegen Bosnien-Herzegowina verlost der Fan Club Nationalmannschaft einen digitalen Fan-tastic Moment. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Der/die Gewinner*in wird am 12. Oktober, also einen Tag vor dem Länderspiel, mit einem unserer U 21-Spieler per Videochat verbunden. Dann kann der Fan den Spieler endlich einmal fragen, was er ihn schon immer einmal fragen wollt. Ob zum Leben als Profifußballer oder was abseits des Platzes so los ist - Du bestimmst die Themen.

Der/die Gewinner*in wird unter allen Teilnehmer*innen ausgelost. Einsendeschluss ist Sonntag, 4. Oktober. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht viel Glück!

[jh]