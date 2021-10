Digitales Meet & Greet mit Nationalspielerin

Du wolltest schon immer mal wissen, wie unsere Nationalspielerinnen ticken oder möchtest herausfinden, wie unsere Mädels den Spagat zwischen Europameisterschaft und WM-Qualifikation meistern? Vielleicht interessiert dich auch einfach, was sie am trainingsfreien Tag so unternehmen oder welche Serie sie gerade schauen? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost ein digitales Meet & Greet am 24. Oktober mit einer unserer Nationalspielerinnen.

Und so läuft Dein Fan-tastic Moment ab: Du wirst per Videocall mit einer Nationalspielerin verbunden. Und dann bist du am Zug! Stell alle deine Fragen, die du bisher noch nie beantwortet bekommen hast.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 18. Oktober 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen.