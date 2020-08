Digitales Meet & Greet bei U 21 gewinnen

Nach langer Pause steht für unsere U 21-Nationalmannschaft endlich wieder ein Länderspiel auf dem Programm. In der EM-Qualifikation geht es am 3. September (ab 18.15 Uhr) in Wiesbaden gegen Moldau. Leider ohne Zuschauer. Aber du hast trotzdem die Chance, einen der DFB-Spieler persönlich kennenzulernen. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen digitalen Fan-tastic Moment, der zwei Tage vor der Partie, also am 1. September, steigen wird. Hier kannst du am Gewinnspiel teilnehmen.

Der Gewinner darf sich per Video-Call mit einem der Spieler unserer U 21 austauschen. Wie sieht euer Trainingsplan aus? Was sind deine persönlichen Ziele? Wie ist Coach Stefan Kuntz eigentlich so drauf? Beim Fan-tastic Moment stellst du die Fragen!

Teilnahmeschluss ist der 28. August 2020. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt fest die Daumen!

