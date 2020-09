Digitales Fan Club-Zelt zum Spanien-Spiel

Wenn am Donnerstag unsere Nationalmannschaft in Stuttgart gegen Spanien die Nations-League-Saison eröffnet, wird die Partie leider ohne Zuschauer stattfinden. Doch in Zeiten leerer Fußballstadien und Social Distancing ist Kreativität gefragt. Deshalb müsst ihr auf das Fan Club-Zelt nicht gänzlich verzichten. Denn der Fan Club Nationalmannschaft bringt seine Behausung ab 19.45 Uhr in digitaler Form in eure Wohnzimmer. Auf dem Facebook-Channel des Fan Clubs wartet ein buntes Programm mit tollen Gästen auf euch.

Im Rahmen eines Private-Viewings im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird Fan Club-Moderatorin Ruth Hofmann durch den Abend führen. Zu Gast sind unsere prominenten Fan Club-Mitglieder Roman Weidenfeller und Toni Schumacher. Kurz vor Spielbeginn geht dann wie gewohnt das Fan Club-Radio auf Sendung und analysiert zusammen mit Toni Schumacher das Spielgeschehen.