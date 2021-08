Digitaler Fan-tastic Moment mit fünf Nationalspielern

Du bist großer Fan des DFB-Teams? Du wolltest schon immer mal mit unseren Nationalspielern schnacken? Du hast eine lange Liste ungestellter Fragen? Dann bist du hier genau richtig! Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost an vier glückliche Fans ein digitales Speed-Dating mit fünf Spielern unserer Nationalmannschaft.

Und so läuft es ab: Am 6. September werden unsere Gewinner*innen per Videoschalte zunächst mit einem unserer Nationalspieler verbunden. Nach fünf Minuten lockerem Austausch kommt der nächste DFB-Kicker vor den Bildschirm. Das geht so lange bis sich die Gewinner*innen einmal mit jedem der fünf Nationalspieler unterhalten haben.

Unter allen Einsendungen werden vier Gewinner*innen ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 29. August 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen fest die Daumen.

[jh]