Digitalen Videocall mit zwei Nationalspielerinnen gewinnen

Du wolltest schon immer mal unsere Nationalspielerinnen mit deinen Fragen löchern oder einfach locker mit ihnen quatschen? Dann haben wir genau das Richtige für Dich! Mit etwas Glück kannst du zwei unserer Nationalspielerinnen deine Fragen stellen. Der Fan Club Nationalmannschaft verlost ein digitales Meet & Greet bei unseren DFB-Frauen.

Zum Gewinnspiel

Und so läuft Dein Fan-tastic Moment am 24. November ab: Um die Mittagszeit wirst du per Videocall mit zwei Nationalspielerinnen verbunden. Danach bist du am Zug! Stell all deine Fragen, die du schon immer mal stellen wolltest.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 21. November 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen.

[jh]