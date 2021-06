Digitalen Fan-tastic Moment mit Nationalspielerin gewinnen

Mit Frankreich (10. Juni) und Chile (15. Juni) warten zwei spannende Gegner auf unsere DFB-Frauen. Mit etwas Glück lernst du im Rahmen der beiden Länderspiele eine unserer Nationalspielerinnen näher kennen. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen digitalen Fan-tastic Moment. Und du könntest ganz einfach dabei sein.

Als glückliche*r Gewinner*in wirst du am 11. Juni per Videoschalte mit einer unserer Nationalspielerinnen verbunden und darfst Fragen stellen, was das Zeug hält. Kannst du dich an dein erstes Länderspiel erinnern? Wer ist deine Bezugsperson im Team? Was sind deine Pläne im Sommer? Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 8. Juni. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht viel Glück!

[jh]