Digitalen Fan-tastic Moment mit den DFB-Frauen gewinnen

Mit dem Vier-Nationen-Turnier vom 17. bis 23. Februar in England startet unsere Frauen-Nationalmannschaft ins neue Jahr. Und auch du kannst exklusiv dabei sein. Jedenfalls virtuell. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost an einen glücklichen Fan ein digitales Meet & Greet mit zwei Spielerinnen unserer DFB-Frauen.

Und so läuft dein Fan-tastic Moment ab: Am 18. Februar wirst du per Videocall mit zwei Nationalspielerinnen verbunden. Danach bist du am Zug! Stell alle deine Fragen, die du schon immer Mal stellen wolltest.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 3. Februar 2022. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen.