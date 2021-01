Digitale Torejagd: MSV-Talente im DFB-ePokal

Der MSV Duisburg hat keine eigene eSports-Abteilung, trotzdem sind die Zebras mit einem schlagkräftigen Team beim Club Qualifier des DFB-ePokal powered by ERGO am Start. Zusammengestellt ist das Team der Duisburger aus den Gewinnern des Fanturniers. Hier hatten Gamer*innen im Januar dieses Jahres die Chance, ihr Können auf der Konsole ihrer Wahl in FIFA 21 zu beweisen. 162 Teilnehmer*innen haben um einen der begehrten Plätze im Kader gekämpft. Am Ende hat es für die acht Besten gereicht, die ihren MSV auf dem Weg nach Berlin vertreten dürfen. Die Duisburger werden mit zwei Teams antreten, einem auf jeder Konsole.

Einer der es geschafft hat, ist Sören Ibsch. Er ist ein waschechtes Zebra und ein begabter FIFA-Zocker. Sich selbst beschreibt er als offensivstarken Spieler, der auf hohes Pressing und schnelles Kombinationsspiel setzt. Durch den Sieg im Fanturnier spielte er sich in den achtköpfigen ePokal-Kader der Duisburger. Auf die Frage, ob er auch für ein anderes Team am Club Qualifier teilgenommen hätte, äußert er sich sehr loyal: "Als MSV-Fan habe ich nie darüber nachgedacht, für ein anderes Team anzutreten. Dass ich durch den Turniersieg die Möglichkeit bekomme, für den MSV zu spielen, macht mich unglaublich stolz." Dementsprechend verantwortungsbewusst geht Ibsch mit der Aufgabe um: Er und seine Teamkollegen seien momentan viel am Trainieren, um an ihren Stärken und Schwächen zu arbeiten. Die Stimmung innerhalb des Teams sei sehr harmonisch, jeder freue sich riesig auf den Club Qualifier.

Spaß und sportlicher Ehrgeiz stehen im Fokus

Für die Verantwortlichen des MSV Duisburg sei das Fanturnier nicht nur eine hervorragende Möglichkeit gewesen, den Kader für den Club Qualifier zusammenzustellen, sondern auch eine willkommene Ablenkung in der Corona-Zeit. Bei der Ausrichtung des Fanturniers konnten die Zebras auf die Unterstützung ihrer Partner bauen. Thomas Schöneberg, Leiter des Marketings beim MSV Duisburg, äußert sich zufrieden: "Von unseren Partnern haben wir durchweg positives Feedback erhalten. Den MSV auf dem digitalen Weg nach Berlin zu unterstützen und gleichzeitig eine neue, besondere Zielgruppe anzusprechen, war für die Partner eine interessante Kombination."

Zu dieser "besonderen Zielgruppe" gehört sicherlich auch Ibsch, der vom Engagement seines Lieblingsvereins im eFootball begeistert ist: "Mich freut es, dass immer mehr Vereine den Weg in den E-Sport finden. Ich hoffe, dass sich der eFootball in Zukunft noch weiter etablieren wird und wächst." Für den Club Qualifier hat sich der Zocker des MSV ambitionierte Ziele gesteckt: Er möchte jede Einzelpartie für sich entscheiden. Um die Qualifikation für die nächste Runde zu erreichen, bräuchten sie allerdings allesamt einen guten Tag. Deswegen würden sie sich von Spiel zu Spiel orientieren.

Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich war das Fanturnier bereits ein voller Erfolg. Durch den Zugewinn von neuen Sponsoren habe sich die Aktion nicht "nur inhaltlich, sondern auch finanziell für den MSV gerechnet", so Schöneberg. In Bezug auf ein tiefergehendes Engagement im E-Sport äußert sich der Verantwortliche der Duisburger zurückhaltend: "Ein professionelles E-Sport-Team auf die Beine zu stellen ist weiterhin ein Thema, aber der Fokus liegt bei uns klar auf dem echten Rasen."

"Nach dem Turnier ist vor dem Turnier"

Dennoch seien bereits weitere Formate geplant: "Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Sicherlich werden wir diese oder ähnliche Formate weiter ausbauen", so Schöneberg. Die zunehmende Professionalisierung des eFootballs sieht er sehr positiv und definiert das Spiel auf dem virtuellen Rasen als spannendes Themenfeld der Zukunft. Die Etablierung des DFB-ePokals als deutschlandweiter Wettbewerb und das Engagement der DFL im Rahmen der Virtuellen Bundesliga würden zeigen, dass das gesamte Ökosystem an Bedeutung gewinnt. So könne es laut Schöneberg für den MSV "als Mitglied des DFB nur gut sein, wenn der Weg seitens des Verbandes weiterhin zielführend beschritten wird."

Wie sich der MSV Duisburg und die weiteren Profivereine im Club Qualifier schlagen werden, kann heute auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Stream verfolgt werden.

[dfb]