Digitale Fortbildung: Bundesligatrainer treffen sich virtuell

Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung fanden sich zehn der zwölf Cheftrainer*innen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zu einem dreistündigen Fortbildungskurs zusammen. Teilgenommen haben ebenfalls die U-Trainerinnen Bettina Wiegmann (U 15), Friederike Kromp (U 16), Sabine Loderer (U 17) sowie Kathrin Peter (U 19 und U 20).

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ging explizit auf die Box-Verteidigung und Defensivstandards ein, Britta Carlson sprach über das Themenfeld Vororientierung und Dynamik, was vor allem anhand von Videosequenzen nochmal veranschaulicht wurde. Das Phänomen des Neurozentrierten Trainings stellten Sportwissenschaftlerin Simone Schubert und Ex-Profifußballer Jan-Ingwer Callsen-Bracker den Trainer*innen vor. Seit seinem Karriereende 2019 beim Bundesligisten FC Augsburg ist er als Experte in der Abteilung Innovation & Entwicklung der DFB-Akademie tätig. Schon während seiner aktiven Zeit als Fußballer beschäftigte er sich intensiv mit der Neuro-Athletik.

Das komplexe Themenfeld des Neurozentrierten Trainings behandelt die Handlungsweise des Gehirns in bestimmten Spielsituationen. Durch effektive Übungen gelingt es den Spielerinnen Angstsituationen zu verarbeiten und in kommenden Spielsituationen besser zu bewältigen. Im Fokus stehen Leistungssteigerung, Bewegungsverbesserung und Schmerzreduktion. Somit kann auch die Sorge bei verletzungsanfälligen Spielerinnen vor neuen möglichen Rückschlägen gedämpft werden.

"Können in einen wertvollen Dialog treten"

"Für uns alle war es wichtig, dass wir uns dieses Jahr nochmal zusammenfinden und Einblicke in unsere Arbeit geben können. Indem wir unser Wissen mit den Trainern der FLYERALARM Frauen-Bundesliga machen, können wir mit ihnen in einen wertvollen Dialog treten. Somit können wir uns austauschen und einen Mehrwert gewinnen. Bei den Fortbildungen kommt immer viel Expertise zusammen und es macht viel Spaß", so das Fazit von Martina Voss-Tecklenburg.

Die regelmäßigen Fortbildungen dienen den Trainer*innen der Frauen-Bundesliga zur Anerkennung und Verlängerung ihrer Trainerlizenzen, das wertvolle Wissen von Experten zu generieren, es an ihre jeweiligen Vereine weiterzugeben und somit die spielerische Qualität zu verbessern.

[jp]