Diese Wettbewerbe laufen im eFootball

Charityturnier, Europameisterschaft oder eFriendly - die Auswahl an Wettbewerben auf der Konsole ist riesig. Ob Stars aus Musik, Entertainment oder der Influencer-Szene: Sie alle waren, genauso wie Weltmeister Lukas Podolski, Nationaltorhüter Bernd Leno und der bärenstarke FIFA-Zocker und U 21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck, beim DFB-Heimspiel-Charityturnier dabei. Für den guten Zweck duellierten sich vier prominent besetzte Teams. Am Ende stand eine fünfstellige Spendensumme für die Initiative "Kinderträume" der Egidius-Braun-Stiftung.

Doch die Matches im Rahmen des Charityevents sind längst nicht die einzigen, im Gegenteil: Es gibt viele neue Wettbewerbe an der Konsole, eFootball boomt. Natürlich aufgrund der Corona-Pandemie und den Ausgangsbeschränkungen. Aber auch, weil sich der DFB dem Thema verschrieben hat. Der weitere Ausbau der Ende März gelaunchten Plattform dfb-efootball.de steht ebenso wie die Arbeit an neuen Formaten ganz oben auf der Agenda. DFB.de gibt einen Überblick über kürzlich abgeschlossene, aktuell laufende und bald startende Wettbewerbe im eFootball.

UEFA eEURO 2020

Zehn Spiele, zehn Siege - die deutsche eNationalmannschaft dominierte die Qualifikation für die erste virtuelle Europameisterschaft im Spiel Pro Evolution Soccer (PES). “Die perfekte Qualifikation hat gezeigt, dass Deutschland nach wie vor zu den stärksten Nationen in PES gehört”, betonte Matthias "Goool" Winkler nach den Spielen Ende März. In der Quali-Gruppe räumten der eNationalspieler und seine Teamkollegen neben Bulgarien und Ungarn zum Beispiel auch die hoch einzuschätzenden Türken aus dem Weg. Die Endrunde des kontinentalen Turniers findet mit 16 Teilnehmern am 23. und 24. Mai statt. Geplant war zunächst ein Final-Event in London, aufgrund der Corona-Pandemie zocken die eProfis nun aber von zuhause aus. "Favorit ist in meinen Augen nur Frankreich", sagt Mehrab "MeroMen" Esmailian. Und Pejam "payamjoon" Zeinali ergänzt: "Danach folgen Nationen wie Niederlande, Spanien, Italien und auch wir. An einem guten Tag können wir jeden schlagen."

XBOX #WePlayaAtHome Cup

Kein Scherz: Am 1. April trafen sich 56 Xbox-Gamer online "zum freundschaftlichen Kräftemessen vom heimischen Sofa aus", wie es auf der Plattform dfb-efootball.de heißt. Sieben Stunden FIFA zocken. Ab 18 Uhr standen in insgesamt sechs Runden K.O.-Duelle im 85er Modus auf dem Programm. Im Finale trafen Christoph "HSV CHRISSI" und Max1889 "Max1889 X" aufeinander. Und der Erstgenannte setzte seinen dominanten Auftritt – in Viertel- und Halbfinale gewann er mit jeweils mindestens fünf Toren Unterschied – im Endspiel fort. Christoph siegte, wenn auch knapper als zuvor, souverän mit 2:0 und durfte sich zur Belohnung über ein Coaching mit XBOX-Experte Michael "MegaBit" Bittner freuen.

Duelle als eFriendly

Als die Corona-Pandemie Ende März ein Aufeinandertreffen der deutschen Nationalmannschaft mit der spanischen Auswahl in Madrid unmöglich machte, wurde die schon vorher geborene Idee vom eFriendly weitergedacht. Das Besondere an der neuen Konstellation: Seit dem virtuellen Länderspiel gegen die Iberer sind neben einem eNationalspieler auch je ein Mitglied der U 19-Nationalmannschaft der Frauen sowie der U 21- und A-Nationalmannschaft der Herren Teil der Begegnungen. Getreu dem Motto #WePlayAtHome aus dem eigenen Wohnzimmer. Nach Eins-gegene-ins-Duellen hatten Mohammed "MoAuba" Harkous, Vanessa Fudalla, Nico Schlotterbeck und Bernd Leno gegen ihre spanischen Kontrahenten um Real Madrids Marco Asensio allerdings knapp das Nachsehen. 4:7 hieß es am Ende der eFriendly-Premiere. Deutlicher war das nackte Ergebnis am zweiten Spieltag. Gegen Norwegen unterlagen alle vier DFB-Akteure. Am engsten ging es am 8. April noch im letzten Match des Tages zu: Luca Waldschmidt vergab gegen Sander Berge einen Elfmeter und verlor mit 2:3. Besser wollten es Timo Werner, Schlotterbeck, Umut "HSV_Umut" Gültekin und Pauline Nelles im Duell mit dem Weltmeister machen. Gegen Frankreich streikten allerdings die EA-Server. Das dritte eFriendly, der Höhepunkt, das Duell mit dem Sieger des FIFA eNations Cup - verschoben. Anfang Mai soll die Partie nachgeholt werden.

Heimspiel Series Qualfier

Gesucht: Vier Spieler für das große DFB Heimspiel Charity-Turnier. Gefunden: "DaniFink", "Chrissi291", "KKORAY" und "Leroy_1892". Aus über 500 Teilnehmern kristallisierten sie sich nach vier Turnieren im April als die besten FIFA-Spieler heraus. Zumindest, was den 85er Modus auf der PlayStation angeht.

Heimspiel Bootcamps

Wozu gehen Sportler ins Bootcamp? Um sich fit zu machen. Und warum zocken vier fußballaffine Frauen unter Anleitung eines Coaches FIFA? Auch sie wollen trainieren und fit werden. Fit für das DFB Heimspiel Charity-Turnier. Also trafen sich Moderatorin Lisa Ramuschkat, Streamerin Marie-Luise Recla, Lena Güldenpfennig, die bei RB Leipzig Fußball spielt, und Fabienne Morlok mit eNationalspieler Erhan "Dr. Erhano" Kayman zum Online-Bootcamp. Am Ostermontag zeigte der deutsche Klubmeister den vier, worauf es beim Zocken ankommt: Konzentration, sichere Pässe und Gegnerbeobachtung. In zwei weiteren Bootcamps trimmte der Coach der eNationalmannschaft, Benedikt “SaLz0r“ Saltzer, bekannte Gesichter aus Entertainment und Musik und stimmte sie auf den 23. April ein.

DFB Heimspiel-Charityturnier

Showtime! In dieser Besetzung kamen Stars wie Lukas Podolski und MoTrip, "SaLz0r" und "Dr. Erhano" oder auch GNTM-Teilnehmerin Sarah Posch und “MegaBit“ noch nicht zusammen. Das Charity-Turnier als Höhepunkt der Heimspiel-Series macht’s möglich! Gemeinsam mit den U 21-Nationalspielern Tim Handwerker und Nico Schlotterbeck zockten unter anderen Podolski und DFB-Keeper Bernd Leno in vier Teams für den guten Zweck. Alle eingegangenen Spenden kamen der Initiative “Kinderträume“ der DFB-Stiftung Egidius Braun zugute. Das von Kapitän "MegaBit" angeführte Gewinnerteam war mit einer bunten Mischung aus Fußballerinnen und Fußballern, Rappern und Moderatoren besetzt: Handwerker, Lena Güldenpfennig, Pillath, Sven Gold, Erné, und Qualifier-Gewinner DaniFink durften sich über den Sieg bei der flugs organisierten Turnier-Premiere freuen.

Aus FIFA eNations Cup wird FIFA eNations StayandPlay

Ein weltweites FIFA-Turnier, quasi das Äquivalent zur Fußball-Weltmeisterschaft - das ist der FIFA eNations Cup, der erstmals 2019 ausgetragen wurde. Auch in diesem Jahr sollte der internationale Vergleichswettbewerb stattfinden. Dann kam Corona. Und so wurde aus dem Turnier eine Serie von Freundschaftsspielen. Mit Turniercharakter. Die FIFA eNations StayAndPlay Friendly-Spiele. Neben verschiedenen eProfis konstant mit dabei: Nico Schlotterbeck, U 21-Nationalspieler und mittlerweile als FIFA-Gegner gefürchtet. Er war gegen Tschechien, Österreich, Russland und Malta immer am Controller. Meistens mit Erfolg. Gegen Österreichs Nationalspieler Michael Gregoritsch triumphierte der Innenverteidiger des SC Freiburg etwa mit 8:1. Sowieso, das Match gegen das Nachbarland war eine eindeutige Angelegenheit. Endergebnis: 13:3. Zuvor hatte sich die deutsche Auswahl unentschieden von den Tschechen getrennt. In der K.O.-Phase wartete zunächst Russland. Und "Schlotti" machte den Bierhoff und besorgte mit einem "Golden Goal" den Einzug in die Vorschlussrunde. Gegen Außenseiter Malta kam der ins Team rotierte eNationalspieler Dylan "DullenMIKE" Neuhausen nicht über ein 0:0 hinaus – und Schlotterbeck fing sich die erste Niederlage des Turniers zum ungünstigsten Zeitpunkt ein. Sein 1:3 bedeutete das Aus im Halbfinale. Die Malteser unterlagen im Endspiel schließlich Saudi-Arabien um den eFootball-Weltmeister von 2018, Mosaad "Msdossary" Aldossary, mit 1:2.

Turniere der Landesverbände

Aus der großen, weiten FIFA-Welt in die direkte Umgebung: FIFA-Turniere mit lokalem Bezug? Seit dem 20. April ist auch das über die Plattform dfb-efootball.de möglich. Die 21 Landesverbände des DFB können dazu bis zu 128 Spieler pro Event einladen. Das Saarland zum Beispiel hat bereits einen Gewinner: Beim offiziellen 3. IKK Südwest eFootball-Cup sicherte sich Malo "CURRYKINGMALO" den Titel. Das nächste regionale Turnier steht bereits in den Startlöchern: Für den 1. SBFV-eFootball-Cup können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in Südbaden wohnen, anmelden. Am 11. Mai geht es im 85er Modus in K.O.-Duellen um einen großen Pokal sowie einen originalen Derbystar Ball.

Ein ebenso großes wie bekanntes Event aus dem Fußball wartet im Herbst 2020 auf alle passionierten FIFA-Gamer: ein Pokalwettbewerb, der DFB-ePokal. In Vorturnieren der Landesverbände können sich Amateurvereine untereinander duellieren, um dann in der Hauptrunde auf eProfis zu treffen. "Klein gegen Groß", Amateure gegen Profis - nach ereignisreichen Frühlingsmonaten steht im eFootball auch ein heißer Herbst bevor.

