Diese Klubs spielen in der neuen DFB-Nachwuchsliga

Im August starten zwei neue Wettbewerbe im deutschen Fußball: Die U 19- und die U 17-DFB-Nachwuchsliga. Sie lösen die A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga ab und sollen eine verbesserte Nachwuchsförderung zur Folge haben. Warum, erklärt DFB.de hier im FAQ.

Beide Ligen sind in jeweils zwei Saisonphasen aufgeteilt, eine Vor- und eine Hauptrunde. Es nehmen in beiden Altersstufen jeweils 64 Mannschaften teil. Darunter sind jeweils 58 Vereine mit Leistungszentren (LZ), die auch für die Folgespielzeiten qualifiziert sind, und acht Vereine ohne Leistungszentrum.

Acht regionale Gruppen mit je acht Teams

Für die Vorrunde der Saison 2024/2025 teilt die DFB-Spielleitung alle Mannschaften in acht regionale Gruppen mit je acht Mannschaften ein. Die Grenzen der Landes- und Regionalverbände spielen dabei keine Rolle. Stattdessen achtet die DFB-Spielleitung auf sportlich ausgeglichene Gruppen, möglichst geringe Fahrstrecken und die Zuteilung von maximal zwei Amateurvereinen je Gruppe.

Grundlage für die leistungsgerechte Einteilung ist die Fünfjahreswertung der Junioren-Bundesligen beziehungsweise zukünftig DFB-Nachwuchsligen. Demzufolge landete Platz eins bis 15 in Lostopf eins, Platz 16 bis 30 in Lostopf zwei und alle Teams ab Platz 31 in Lostopf drei.

Jedes Team spielt in der Vorrunde 14 Spiele. Für die Teams von Platz eins bis drei der Vorrundengruppentabelle geht es in der Hauptrunde in Liga A mit insgesamt 24 Teams weiter. Die Plätze vier bis acht jeder Gruppe spielen die zweite Saisonhälfte in Liga B. Zu diesen 40 Teams stoßen zudem die Aufsteiger aus den zweithöchsten U 19- und U 17-Ligen.

Das sind die acht Gruppen der U 19-DFB-Nachwuchsliga.

Das sind die acht Gruppen der U 17-DFB-Nachwuchsliga.

