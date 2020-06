Die zeitgenauen Ansetzungen bis Saisonende

Die letzten Ansetzungen sind da, die TV-Livespiele stehen fest: Auf dem Weg zur vierten Meisterschaft in Serie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeigt Eurosport den VfL Wolfsburg dreimal. Nach der Übertragung des Spiels vom 20. Spieltag gegen den SC Freiburg am Mittwoch (ab 14 Uhr), bei dem das Team aus Niedersachsen die Titelverteidigung perfekt machen kann, ist der TV-Sender auch beim Spitzenspiel vom 21. Spieltag gegen Gastgeber FC Bayern München am Sonntag (ab 13 Uhr) sowie beim Saisonfinale am 22. Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag, 28. Juni (ab 14 Uhr), live dabei. Doch auch Fans anderer Vereine kommen auf ihre Kosten: MagentaSport zeigt nach der Corona-Pause weiterhin alle Partien live und in voller Länge.

Der DFB hat auch die anderen Ansetzungen für die letzten beiden Spieltage der Saison in der Frauen-Bundesliga festgelegt. So heißt es am Sonntag (ab 15 Uhr) zwischen Leverkusen und dem 1. FC Köln im Rheinland "Abstiegskampf pur". Im Fernduell misst sich zur selben Zeit der MSV Duisburg mit dem 1. FFC Turbine Potsdam. Das Nachholspiel vom 17. Spieltag zwischen der SGS Essen und FF USV Jena wurde für den 24. Juni (ab 16 Uhr) terminiert. Am 22. Spieltag beginnen am 28. Juni alle Partien zeitgleich um 14 Uhr. Unter anderem treffen dann Potsdam auf die TSG Hoffenheim und Essen auf Bayern München.

[dfb]