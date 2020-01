Die zehn Phasen des Sponsorings für Vereine

Sponsoring ist schnell erklärt, in der Umsetzung aber oft schwieriger als erwünscht. Welche Leistungen kann ich als Verein anbieten? Welches Unternehmen spreche ich für welche Leistung an? Wie wähle ich die richtige Ansprache in der Akquise? Was kommt in den Sponsoring-Vertrag? Wie stelle ich die Umsetzungen der Leistungen sicher? Dabei lohnt es jedoch durchaus, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, um in Gesprächen mit Vertretern aus der heimischen Wirtschaft Erfolge zu erzielen. Denn Sponsoring kann einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Situation im Verein leisten.

Rund um das Sponsoring-Thema gibt es viele Fragen zu berücksichtigen, die für alle Vereine relevant sind – von klein bis groß. Deshalb hat Catrin Müller vom Fußballverband Mittelrhein gemeinsam mit dem Landessportbund NRW einen Servicebeitrag erstellt, der den Vereinen und seinen Mitgliedern gleich in mehrfacher Hinsicht von großem Nutzen sein kann! In einem zehn Phasen umfassenden Leitfaden stellt sie wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einer gelungenen Sponsor-Verein-Beziehung vor – von der Analyse der Ausgangssituation über die Sponsorenakquisition bis hin zur Betreuung der Sponsoren und der Kontrolle der gewählten Maßnahmen.

