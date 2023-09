Die U 21 bei "Der beste Tag" treffen

Sich einmal fühlen wie die Profis und die U 21-Nationalmannschaft hautnah erleben: Der Deutsche Fußball-Bund macht diesen Traum für zwei Jugendmannschaften aus dem Amateurbereich im Alter zwischen 10 und 16 Jahren wahr. Bewerbt euch jetzt und trainiert am 9. Oktober zusammen mit dem U 21-Trainerteam am DFB-Campus!

Zum Auftakt der nächsten Länderspielperiode zeigt die U 21 damit erneut Herz. Chefcoach Antonio di Salvo und sein Trainerstab werden auf dem Platz eine einstündige Einheit mit den beiden ausgelosten Jugendteams aus dem Amateurbereich durchführen. Die U 21 trainiert direkt im Anschluss. Bestandteil des Programms von "Der beste Tag" ist auch wieder eine Kids-Pressekonferenz, an der zwei Spieler der deutschen U 21 teilnehmen werden.

Der DFB bietet "Der beste Tag" 25-mal im Jahr in verschiedensten Zusammensetzungen an. Die Idee hinter dem Format: Der Nachwuchs aus den Amateurvereinen soll für drei Stunden in die Welt des Profifußballs eintauchen und einen unvergesslichen Tag erleben. Los geht es mit Einblicken hinter die Kulissen des DFB-Campus. Im Mittelpunkt steht aber natürlich das Fußballspielen! Darum absolvieren die jungen Gäste immer eine Trainingseinheit mit DFB-Trainer*innen wie beispielsweise Hanno Balitsch, Lars Bender, Jens Nowotny und Lena Lotzen. Mit dabei waren auch schon Martina Voss-Tecklenburg, Nationalspielerin Laura Freigang, Philipp Lahm, Hansi Flick und Celia Sasic.

In der ersten Jahreshälfte 2023 haben schon mehr als 480 Kinder und Jugendliche aus 32 Amateurmannschaften den DFB-Campus besucht und ihren "besten Tag" erlebt. Nun setzt die U 21 mit ihrem Trainerteam das nächste Highlight.

Jetzt bewerben!

Gesucht werden für Montag, 9. Oktober, zwei männliche, weibliche oder gemischte Teams aus dem Altersbereich D- bis B-Jugend. Wichtiger Hinweis: "Der beste Tag" beginnt um 16 Uhr.

Für die Bewerbungen sind darüber hinaus folgende Punkte zwingend zu beachten: