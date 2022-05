"Die U 16-Saison mit zwei Siegen in Frankreich beenden"

Die deutschen U 16-Junioren treffen heute (ab 11 Uhr) in Clairefontaine zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen auf Frankreich. Mit dem Nachbarschaftsduell endet die Länderspielsaison für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück.

"Im ersten Spiel haben die Jungs von der ersten Minute an viel Dominanz entwickelt und das Spiel bestimmt", sagt Wück. "Einzig die Effektivität vor dem Tor hat eine frühere Führung beziehungsweise ein höheres Ergebnis verhindert. Mit anderem Personal, aber mit der gleichen Einstellung und Spielweise gehen wir nun in das zweite Spiel. Wir wollen - wenn möglich - die U 16-Saison mit zwei Siegen in Frankreich beenden."

Im ersten Vergleich am Dienstag (1:0) sorgte Eric Emanuel da Silva Moreira nach einer torlosen ersten Halbzeit mit seinem zweiten Länderspieltreffer im achten Einsatz in der Altersklasse für den entscheidenden Treffer.

[dfb]