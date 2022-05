Die Startelf fürs letzte Gruppenspiel

Das Halbfinalticket ist gebucht, der Gruppensieg ist sicher. Für die deutschen U 17-Juniorinnen geht es heute (ab 14 Uhr, live bei UEFA.tv) im letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina nur noch um Spielpraxis, Gegner ist der Gastgeber.

Die deutsche Startelf: Altenburg - Gloning, Reimöller, Veit (C), Walbeck - Schmidt, Janzen, Şehitler - Krüger, Steiner, Blumenberg.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nochmal hier im Stadion spielen dürfen", blickt Kromp auf das Spiel im Stadion Grbavica in Sarajevo. "Auch gegen den Ausrichter zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und ihr Team nochmal maximal unterstützen werden. Die Bosnier sind sowohl gegen die Niederlande als auch gegen Dänemark vom Ergebnis her unter die Räder gekommen, aber das spiegelt die Leistung der Spielerinnen nicht wider. Es ist eine Mannschaft, die stellenweise mithalten kann. Wir werden in das Spiel reingehen wie in die anderen auch und hoffen, den Gruppensieg dann mit drei Siegen klar zu machen."

Nach einem 2:0 (2:0) gegen Dänemark und einem 2:0 (0:0) gegen die Niederlande führt die deutsche Auswahl die Gruppe A mit sechs Punkten uneinholbar an. Gastgeber Bosnien und Herzegowina steht mit null Punkten und 0:14 Toren abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe, kann diesen auch nicht mehr verlassen.

[dfb]