"Die Mannschaft", WM-Finale 2014 und mehr: Fußballfeste im TV

Ostern ist Fußballzeit: Am Samstag zeigt die ARD-Sportschau das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien re-live. Am Ostersonntag geht es auf Sport1 weiter, ab 20.15 Uhr läuft der Kinofilm "Die Mannschaft" im Free-TV, der die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zum vierten WM-Titel in Brasilien begleitet.

Geschichten aus dem Trainingslager im Passeiertal in Südtirol, Interviews aus dem legendären Campo Bahia, Emotionen aus dem Maracana beim spannungsgeladenen Endspiel gegen Argentinien - die Zuschauer erwartet ein 90-minütiger Einblick ins Innere des DFB-Teams. Fußballfans sollten aber schon um 18 Uhr einschalten, wenn eine Stunde lang im Format "Gold Stars" auf die größten Highlights der WM-Geschichte zurückgeblickt wird. Im Anschluss läuft die Dokumentation "Match 64", die sich ganz dem WM-Endspiel 2014 zwischen Deutschland und Argentinien widmet.

Highlights der Länderspielgeschichte

In der ARD und auf sportschau.de geht es in den Tagen danach weiter mit etlichen Highlights der deutschen Fußballgeschichte. Hier sind die Sendetermine:

11. April: WM 2014: Finale Deutschland – Argentinien (ab 18 Uhr in der ARD und sportschau.de)

12. April: WM 1974: Vorrunde BR Deutschland – DDR, 2.Finalrunde: Deutschland – Polen, WM 1974: Finale Deutschland – Niederlande (zwischen 11 und 19 Uhr auf sportschau.de); "Gold Stars" (ab 18 Uhr auf Sport1), "Match 64" (ab 19 Uhr auf Sport1), "Die Mannschaft" (ab 20.15 Uhr auf Sport1)

13. April: WM 1990: Achtelfinale Deutschland – Niederlande, WM 1990: Viertelfinale Kamerun - England, WM 1990 Finale Deutschland – Argentinien (zwischen 11 und 19 Uhr auf sportschau.de)

15. April: DFB-Pokal re-live (voraussichtlich 2013; ab 19 Uhr auf sportschau.de)

18. April: WM 2006: Viertelfinale Deutschland – Argentinien (ab 18 Uhr im Ersten und sportschau.de)

19. April: WM 1982: Vorrunde Deutschland – Österreich, WM 1982 2. Runde Italien – Brasilien, WM 1982: Finale Deutschland – Italien (auf sportschau.de)

25. April: WM 2010: Achtelfinale Deutschland – England (ab 18 Uhr im Ersten und sportschau.de)

26. April: WM 1966: Viertelfinale Deutschland – Uruguay, WM 1966: Finale Deutschland – England (auf sportschau.de)

