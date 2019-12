Die Kraft mit dem Stepper trainieren

Du willst etwas für deine Fitness tun? Du willst gezielt zu Hause oder in Pausenzeiten beim Hallentraining trainieren? Wie wäre es mit Step-Aerobic-Brettern? Deutschlands Kinderleichtathletikexperte Hans Katzenbogner zeigt, wie ein abwechslungsreiches Training mit dem – für Ballsportler – untypischen Trainingsgerät aussehen kann.

Dabei legt er den Fokus weniger auf die in der Step-Aerobic üblichen, zum Teil komplizierten Schrittfolgen, sondern zeigt Übungsbeispiele auf, die zur Ausbildung von Kraft genutzt werden können. Die höhenverstellbaren Bretter finden sich in vielen Turnhallen – höchste Zeit, sie in das Training einzubauen und die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten zu nutzen. Dir stehen keine Step-Aerobic-Bretter zur Verfügung? Gute Alternativen sind auch Kastendeckel, kleine Kästen, Matten oder Treppenstufen.

