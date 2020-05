Die Infos zum Restart im Frauenfußball

Nicht mehr lange, dann rollt auch im Frauenfußball endlich wieder der Ball. Wer spielt wann? Wo werden die Partien live übertragen? Und welche Regelungen zu Auf- und Abstieg sind zu beachten? DFB.de hält die wichtigsten Antworten darauf bereit.

Termine FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Die aufgrund der Corona-Krise unterbrochene Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird mit dem 17. Spieltag am 29. Mai 2020 fortgesetzt. In zahlreichen Bundesländern liegen inzwischen die positiven Verfügungslagen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, auch für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga vor. Den Auftakt des Restarts bildet am Freitag (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV) die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln. Insgesamt sechs Spieltage plus zwei Nachholspiele werden bis zum Saisonfinale am 28. Juni 2020 ausgetragen.

Termine DFB-Pokal der Frauen

Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal der Frauen werden am 2. und 3. Juni 2020 ausgetragen, die Halbfinalbegegnungen am 10. und 11. Juni 2020. Das einzige Spiel am Dienstag (ab 14 Uhr) bestreiten die Bundesligisten Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim. Mittwochs (ab 13 Uhr) geht es mit der Partie zwischen Zweitligist Arminia Bielefeld und Erstligist SC Sand weiter, ehe ab 13.15 Uhr das Bundesligaduell 1. FFC Turbine Potsdam gegen SGS Essen angepfiffen wird. Um 19 Uhr steigt das Duell zwischen Zweitligist FSV Gütersloh 2009 und dem aktuellen Pokalsieger VfL Wolfsburg. Das rbb übertragt Potsdam gegen Essen live, die weiteren Begegnungen zeigt DFB-TV im Livestream.

Aus Planungsgründen wurden die Halbfinalspiele bereits am Dienstag, den 26. Mai ausgelost. Demnach empfängt der Sieger der Partie Arminia Bielefeld gegen SC Sand den Gewinner aus FSV Gütersloh 09 gegen VfL Wolfsburg. Im zweiten Semifinale trifft der Sieger aus dem Spiel Bayer Leverkusen gegen TSG Hoffenheim auf den Gewinner aus 1. FFC Turbine Potsdam gegen SGS Essen. Die Vorschlussrunde hat der DFB auf den 10. und 11. Juni terminiert.

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird am 4. Juli 2020 im Kölner Rhein-Energie-Stadion stattfinden. Da Großveranstaltungen aufgrund eines Beschlusses der Bundesregierung wegen der Corona-Krise bis mindestens 31. August 2020 untersagt sind, wird das Endspiel ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Falls Sie schon Tickets für das DFB-Pokalfinale gekauft haben, finden Sie hier Informationen zur Rückerstattung.

Wo werden die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga übertragen?

Beim Restart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga an diesem Wochenende können Fans all fünf Spiele per Livestream oder vor dem TV-Bildschirm verfolgen. Eröffnet wird der Restart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Freitag (ab 14 Uhr) mit dem Spiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Diese Partie sowie die Begegnung von Bayer 04 Leverkusen und dem MSV Duisburg am Samstag (ab 14 Uhr) werden live auf DFB-TV gestreamt. Die Freitagabendpartie (ab 19.15 Uhr) zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem SC Sand wird bei Eurosport und MagentaSport übertragen. Ebenfalls auf MagentaSport wird am Samstag (ab 13 Uhr) die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FFC Turbine Potsdam gezeigt. Das Topspiel des 17. Spieltags zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 13 Uhr) wird auf Sportschau.de und BR24 Sport live gestreamt. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es am Abend in der ARD-Sportschau.

Auf- und Abstiegsregelung FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Auf dem Außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai wurde u.a. der Abbruch der Saison in der 2. Frauen-Bundesliga beschlossen. Zudem wurde festgelegt, dass die Tabelle des 16. Spieltags der 2. Frauen-Bundesliga als Abschlusstabelle zu werten ist. Damit steigen der SV Werder Bremen und der SV Meppen in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf, die beiden letzten Mannschaften aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga werden in die 2. Frauen-Bundesliga absteigen.

[dh]