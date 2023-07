Die ersten beiden Spieltage terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die ersten beiden Spieltage der neuen Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Wie schon zuvor bekannt, wird die Spielzeit mit dem 1. Spieltag am Freitag, 15. September 2023, um 18.15 Uhr (live im ZDF, auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie des SC Freiburg gegen Titelverteidiger FC Bayern München eröffnet.

Einen Tag später, am 16. September, treffen die TSG Hoffenheim und der MSV Duisburg (ab 12 Uhr) sowie Neuling 1. FC Nürnberg und Werder Bremen (ab 14 Uhr) aufeinander. Am Sonntag, 17. September, stehen ausnahmsweise gleich drei Partien auf dem Plan: Der 1. FC Köln empfängt den anderen Aufsteiger RB Leipzig (ab 14 Uhr), Pokalsieger VfL Wolfsburg trifft auf Bayer 04 Leverkusen (ab 16.30) und die SGS Essen auf Eintracht Frankfurt (ab 18.30 Uhr). Alle Partien sind weiterhin live bei MagentaSport zu sehen, zudem strahlt auch DAZN alle 132 Partien pro Saison live und in voller Länge im Pay-Bereich aus.

Nach einer Abstellungsperiode des internationalen FIFA-Kalenders wird der 2. Spieltag am Freitag, 29. September (ab 18.30 Uhr) mit der Partie zwischen RB Leipzig und der SGS Essen eingeläutet. Am Samstag, 30. September, spielen Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Nürnberg (ab 12 Uhr) sowie Werder Bremen und die TSG Hoffenheim (ab 14 Uhr) gegeneinander. Am Sonntag, 1. Oktober (ab 14 Uhr), steigt dann erst das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, bevor ab 18.30 Uhr der MSV Duisburg den SC Freiburg zu Gast hat. Den neugeschaffenen Montagstermin als Alleinstellungsmerkmal mit einer Übertragung im Free-TV bei Sport1 nehmen am 2. Oktober (ab 19.30 Uhr) erstmals der FC Bayern München und der 1. FC Köln ein.

[dfb]