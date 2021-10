Die DFB-ePokal Qualifier starten in eurer Region

Der DFB-ePokal powered by ERGO geht in die zweite Saison. Zuerst stehen die regionalen Qualifier, die Landesverbands-Trophy und der Club-Qualifier an. Die Qualifikationsturniere bilden die erste Hürde auf dem Weg zum Finale in Berlin.

Die Teilnahmebedingungen

Jeder kann bei den online ausgetragenen DFB-ePokal Qualifiern mitspielen. Um teilnehmen zu können, müsst ihr ein Team aus mindestens drei und maximal fünf Spieler*innen zusammenstellen. Weiterhin braucht jedes Teammitglied eine PS4 oder PS5 sowie einen Wohnsitz in Deutschland – oder zumindest einen deutschen Pass. Erfüllt ihr diese Bedingungen, könnt ihr euch einen Verein aussuchen, unter dessen Flagge ihr am ePokal teilnehmt. Zuletzt noch ein Bundesland wählen und los geht’s.

Die Qualifier

Am DFB-ePokal Qualifier können alle teilnehmen. Bis einen Tag vor Beginn des jeweiligen Qualifiers können sich Teams für den DFB-ePokal registrieren. Die Qualifier sind in die Regionen Nord, Ost, Süd und West unterteilt. In vier Turnieren mit einem Bracket von maximal 2048 Teams wird im K.O.-Format gespielt. Aus den Qualifiern gehen je Region die Top Vier hervor, die zum Finaltag der Qualifier aufrücken. Die Regionen Nord und Ost spielen die besten vier Teams am Wochenende des 23. und 24. Oktober aus. Im Westen Deutschlands wird am 13. und 14. November gezockt. Das abschließende Qualifier-Turnier bestreiten Teams aus dem Süden der Republik am 18. und 19. Dezember.

Die Landesverbands-Trophy

Auch hier treten Amateurteams im gleichen Format wie bei den DFB-ePokal Qualifiern gegeneinander an und spielen den Landesverbands-Trophy-Champion aus. Für das Siegerteam steht dann ebenfalls der Finaltag der Qualifier an. Die Trophies in den Landesverbänden finden vom 1. bis zum 31. Januar 2022 statt.

Der Club-Qualifier

Im letzten Qualifikations-Weg können nur die Profiklubs aus den Bundesligen, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 3. Liga antreten. Hier spielen die Teams die Plätze eins bis drei aus. Diese Qualifikanten nehmen am Finaltag der Qualifier teil und treffen auf die Gewinner aus den Qualifiern und den Landesverbands-Trophies. Der Club Qualifier findet am 5. und 6. Februar 2022 statt.

Der Finaltag der Qualifier

Der Finaltag der Qualifier bildet den Abschluss und zugleich den großen Showdown im Kampf um die Hauptrunden-Teilnahme. Am 5. und 6. März 2022 treffen Amateur- und Profiteams aufeinander. Die Auslosung der 20 zu spielenden Partien erfolgt am 17. Februar 2022. Sie wird live auf dem DFB-eFootball-Channel auf Twitch übertragen.

Bald beginnen die Qualifier der zweiten Ausgabe des DFB-ePokals. Meldet euch jetzt für den DFB-ePokal powered by ERGO an und überrascht alle!

