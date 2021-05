Die Ausgangslage im Meisterkampf und Aufstiegsrennen

Hochspannung in der 3. Liga: Zwei Spieltage vor dem Saisonende kämpfen mit Dynamo Dresden, dem FC Hansa Rostock, dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt gleich vier Teams um die Meisterschaft und die Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga. DFB.de erklärt die Ausgangslage der Klubs.

Dynamo Dresden (69 Punkte): Die Mannschaft des neuen Trainers Alexander Schmidt kann sich als Spitzenreiter in der Partie am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) gegen Türkgücü München mit einem Heimsieg aus eigener Kraft den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga sichern. Sogar ein Unentschieden oder gar eine Niederlage würden der SGD zum vorzeitigen Aufstieg reichen, wenn gleichzeitig der Tabellendritte TSV 1860 München im Derby gegen die U 23 des FC Bayern München (Sonntag, ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) und zuvor auch der viertplatzierte FC Ingolstadt 04 in seinem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (Samstag, ab 14 Uhr, live bei MagentaSport sowie im WDR und BR) auch nicht über Unentschieden hinauskommen oder (bei einer Dresdner Niederlage) ebenfalls ohne Punkte bleiben.

Ein Dresdner Dreier gegen Türkgücü München würde für die Sachsen neben dem Aufstieg auch schon den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft bedeuten, wenn der erste Verfolger FC Hansa Rostock bei der bereits abgestiegenen SpVgg Unterhaching (Samstag, ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) nicht gewinnen sollte.

Die mögliche Teilnahme an der Relegation zur 2. Bundesliga ist Dynamo schon jetzt bei vier Punkten Vorsprung auf Platz drei und vier kaum noch zu nehmen, da sich die Münchner "Löwen" und der FC Ingolstadt 04 am 38. Spieltag (Samstag, 22. Mai, ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport und im BR) zum Abschluss noch im direkten Duell gegenüberstehen. Nur ein Remis in diesem Duell ließe eine - allerdings auch nur mathematische - Möglichkeit offen, dass beide Teams die Dresdner noch überholen könnten. Mit einer Tordifferenz von +27 hätte Dynamo im Vergleich mit den Münchnern (+36) zwar bei Punktgleichheit wohl das Nachsehen. Die Ingolstädter (+10) liegen aber weit zurück und müssten diesen Abstand schon am kommenden Wochenende aufholen.

FC Hansa Rostock (67 Punkte): Der Gewinn der Meisterschaft ist für den Tabellenzweiten FC Hansa Rostock am 37. Spieltag (noch) nicht möglich, allerdings der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga. Voraussetzung dafür ist zunächst einmal definitiv ein Sieg bei der SpVgg Unterhaching. Zusätzlich dürften der TSV 1860 München und der FC Ingolstadt 04 am 37. Spieltag jeweils nicht die volle Punktausbeute einfahren.

Klar ist: Für den Fall der vollen Punktausbeute in Unterhaching behält der FC Hansa den Aufstieg - unabhängig von den anderen Ergebnissen - definitiv in der eigenen Hand. Außerdem könnten die Rostocker dann wegen des direkten Duells der beiden Verfolger am 38. Spieltag nicht mehr auf den vierten Rang abrutschen und hätten zumindest die Relegation sicher.

Um Platz zwei vor dem Saisonfinale zu behaupten, würde ein Rostocker Remis nur dann reichen, wenn auch der TSV 1860 München nicht gewinnt. Der FC Ingolstadt 04 würde in diesem Fall schon einen Kantersieg mit acht Toren Unterschied benötigen, um Hansa zu überholen. Anders sieht es bei einer Rostocker Niederlage in Unterhaching aus. Dann müsste das Team von Trainer Jens Härtel hoffen, dass auch die beiden dahinter lauernden Konkurrenten keine Siege einfahren.

TSV 1860 München (65 Punkte): Ihre kleine Chance auf den Meistertitel können die seit zehn Begegnungen (24 Zähler) unbesiegten Münchner "Löwen" voraussichtlich nur bei einem Derbysieg gegen den aktuellen Meister FC Bayern München U 23 wahren. Gleichzeitig dürfte Tabellenführer Dynamo Dresden sein Heimspiel gegen Türkgücü München, der dritten Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt, nicht gewinnen. Bei einem Remis der "Löwen" dürfte der FC Hansa Rostock nicht mehr Zähler einfahren als der TSV 1860. Dynamo Dresden müsste sogar verlieren.

Der zweite direkte Aufstiegsplatz ist für die Mannschaft von 1860-Trainer Michael Köllner auf jeden Fall noch erreichbar, wenn die "Löwen" am 37. Spieltag mindestens genauso viele Punkte holen wie der FC Hansa. Gelingt ihnen ein Dreier und Rostock erreicht maximal ein Unentschieden, dann würden die Münchner wegen der deutlich besseren Tordifferenz auf jeden Fall als neuer Tabellenzweiter in das Saisonfinale starten.

Nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist der TSV 1860 dagegen im Rennen um die Teilnahme an der Relegation. Selbst wenn im Stadtduell mit der U 23 des FC Bayern weniger Punkte herausspringen sollten als für den FC Ingolstadt 04 in der Partie beim MSV Duisburg, ist der dritte Rang so oder so noch greifbar. Voraussetzung wäre dann ein Sieg am 38. Spieltag im direkten Duell mit dem FCI. Die "Löwen" weisen gegenüber den "Schanzern" die um 26 Treffer bessere Tordifferenz auf.

FC Ingolstadt 04 (65 Punkte): Für den FC Ingolstadt 04 könnte nach dem 37. Spieltag nur dann schon Klarheit herrschen, wenn die Mannschaft von Trainer Tomas Oral in Duisburg verliert und die Konkurrenz aus München und Rostock ihre Partien gewinnt. Zum TSV 1860 würde der Abstand vor dem direkten Duell auch dann zwar maximal drei Punkte betragen. Allerdings müsste der FCI in diesem Fall auch noch die deutlich schlechtere Tordifferenz aufholen - und das ist bei schon jetzt 26 Toren Unterschied unrealistisch. Ein Unentschieden beim MSV Duisburg würde dagegen definitiv ausreichen, um die dritte Relegationsteilnahme in Folge für die "Schanzer" mit einem Sieg zum Saisonfinale in der eigenen Hand zu haben.

Für alle noch aussichtsreichen Spitzenteams steht übrigens schon jetzt fest, dass sie in der nächsten Saison am DFB-Pokal teilnehmen werden. Eine schlechtere Platzierung als Rang vier (der für die Qualifikation ausreicht) ist nicht mehr möglich.

[mspw]