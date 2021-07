Die Ansetzungen für die Junioren-Bundesligen sind da

Jetzt stehen auch die genauen Termine fest: Ab dem 14. August spielen die deutschen Nachwuchsvereinsteams in zwei von drei regionalen Staffeln wieder gegeneinander – in einer einfachen Runde. Jeder tritt also nur einmal gegen Jeden an.

Und was ist mit der dritten, in diesem Fall der West-Staffel? Sie beginnt am 11. September 2021. Grund für den späteren Saisonstart ist die geringere Teamanzahl (17 teilnehmende Mannschaften) im Vergleich zu den Staffeln Nord/Nordost (19) und Süd/Südwest (21).

Ein Derby im Nordosten

In der A-Junioren-Bundesliga terminierte der DFB die ersten beiden Spieltage, in der B-Junioren-Bundesliga bereits die ersten drei. Anfang August folgt die nächste Ansetzungsrunde für die Spieltage von September bis Dezember.

Bereits am Freitagabend des 13. August eröffnen zwei Teams aus Sachsen-Anhalt die Saison der A-Junioren-Bundesliga in der Staffel Nord/Nordost: Der 1. FC Magdeburg empfängt den Halleschen FC zum Derby. Tags darauf greifen dann zum Beispiel auch der Hamburger SV und RB Leipzig im direkten Duell ins Geschehen ein.

In der Staffel Süd/Südwest treffen am Samstag, den 14. August, unter anderem die beiden bayerischen Vertreter des 1. FC Nürnberg und des FC Ingolstadt aufeinander. Bei den B-Junioren findet zum Auftakt ein Duell zweier Traditionsklubs statt: Der TSV 1860 München hat am Sonntag, den 15. August, den 1. FC Kaiserslautern zu Gast.

Fünf deutsche Teams in der UEFA Youth League

Auch auf der internationalen Bühne werden die Planungen für die neue Saison konkreter. So starten die U 19-Teams des FC Bayern München, von RB Leipzig und Borussia Dortmund sowie des VfL Wolfsburg in der Saison 2021/22 in der UEFA Youth League (UYL). Wie in den Vorjahren erhalten die Nachwuchsmannschaften dieser vier Klubs analog zu den ersten Mannschaften die Zulassung.

Hinzu kommt der 1. FC Köln. Die Domstädter dürfen über den sogenannten Meisterpfad an der Nachwuchs-Königsklasse teilnehmen. Hintergrund: In der vorzeitig beendeten Saison 2019/20 hatte sich die U 19 des FC erstmals in der Vereinsgeschichte für die UYL qualifiziert. Die Früchte aus dieser Saison darf die Elf von Coach Stefan Ruthenbeck nun ernten und sich mit den besten Juniorenteams aus Europa messen.