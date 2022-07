"Die 3. Liga ist insgesamt eine Erfolgsstory"

Es geht wieder los: Am Freitag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) startet die 3. Liga mit dem Duell VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg in die Saison 2022/2023. Auf DFB.de sprechen sich Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, Christoph Dabrowski, Trainer von Aufsteiger Rot-Weiss Essen, und Jürgen Wehlend, Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden, zum Saisonstart.

Manuel Hartmann über...

... den Start der neuen Saison: Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie ist die Vorfreude auf die kommende Saison besonders groß. Wir hoffen natürlich auch, dass wir diese Saison mit 20 Mannschaften beenden. Dafür greifen in 2022/2023 bereits erste Teile der von der "Taskforce 3. Liga" beschlossenen Maßnahmen vor allem im Bereich Infrastruktur.

... die Maßnahmen zur Corona-Pandemie: Es gibt erst einmal kein Hygienekonzept vom DFB, die Vereine können natürlich eigene Maßnahmen implementieren. Wir werden die Lage aber im Auge behalten und handlungsfähige Konzepte in der Schublade haben. Die Regularien sind insofern angepasst, dass wir weiterhin Möglichkeiten haben werden, bei hohen Infektionszahlen in den Vereinen Spiele abzusagen.

... das Aus für die Montagsspiele: Wir haben die Entscheidung nach langem Prozess und Diskurs mit allen Beteiligten getroffen. Dabei gab es ein klares Votum gegen die Montagsspiele, die Vereine standen alle dahinter. Wie richtig oder falsch die Entscheidung war, können wir erst nach Ergebnis der Ausschreibung (des neuen Vertrags zu den Übertragungsrechten, Anm. d. Red.) beantworten. Wir sind optimistisch, dass wir mit der 3. Liga ein gutes Interesse hervorgebracht haben.

... die Spielplanentwicklung: Gerade die Derbys machen es nicht immer ganz einfach. Mit der Rückkehr der Zuschauer*innen gestaltet sich die Entwicklung wieder schwerer, aber dieser Herausforderung stellen wir uns gerne. Wir sind inzwischen zu einer teilweise digital gestützten Lösung übergegangen, auch hier entwickeln wir uns weiter.

... das Thema Nachhaltigkeit: Die "Taskforce" hat auch Schritte zu mehr Nachhaltigkeit festgelegt, dazu gehören zum Beispiel auch LED-Anlagen. Da werden sicher noch weitere Maßnahmen folgen. Es ist eine Umstellung notwendig, das steht weit oben auf der Agenda. Wir müssen weiter daran arbeiten, um unseren Beitrag zu diesem wichtigen Thema zu leisten.

Jürgen Wehlend über...

... die Entwicklung der 3. Liga: Ich glaube, dass die 3. Liga seit 2008 insgesamt eine Erfolgsstory ist. Wir haben ein unglaubliches Wachstum hingelegt, an bestimmten Dingen muss man aber natürlich noch arbeiten. Ein großes Augenmerk sollte darauf liegen, die systemischen Probleme besser in den Griff zu bekommen, damit die Liga eine Erfolgsstory bleibt.

... das Bestehen in der Liga: Es ist immer eine Gratwanderung, man muss genau hinschauen. Für mich sind drei Faktoren entscheidend: sportlicher Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg und emotionaler Erfolg. Nur wenn alle im Einklang sind, ist Nachhaltigkeit erreichbar.

... den Umgang von Dynamo mit dem wiederholten Pyro-Einsatz im Stadion: Es muss auf allen Ebenen ein Umdenken stattfinden, nicht nur in unserer organisierten Fanszene, sondern auch bei der Landespolizei und der Stadt Dresden. Wir stehen mit allen im Austausch. Ich bin sehr froh, dass das DFB-Sportgericht unserer Empfehlung gefolgt ist und von Kollektivstrafen absieht. Es gibt viele Themen, über die wir sprechen müssen, auch infrastrukturelle, die wir nur gemeinsam mit allen Beteiligten lösen können. Es gibt in dem Bereich viel zu tun.

... die Dresdner Vorfreude auf die Saison: Wir haben uns das in Dresden natürlich anders vorgestellt und wollten in der 2. Bundesliga bleiben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns nun auf die neue Saison, besonders auf die Spiele gegen Zwickau. Das Heimspiel wird ein hervorragendes Fußballfest. Und auch die Spiele gegen 1860 München werden sicher Highlights sein.

Christoph Dabrowski über...

... die Stimmung in Essen vor dem Start: Es war vom ersten Tag an spürbar, welche Euphorie mit dem Aufstieg ausgelöst wurde. Das ganze Umfeld ist sehr dynamisch. Ich sehe mich nicht in der Rolle, die Euphorie zu bremsen. Stattdessen wollen sie als Faustpfand nutzen.

... die wirtschaftliche und sportliche Basis bei RWE: Wir haben sehr gute Leute hier, die den Verein wirtschaftlich auf solide Beine gestellt haben. Durch den Aufstieg gibt es viel zu tun, aber der Verein hat eine gute Basis. Auch aus sportlicher Sicht hat der Verein mir eine gute Grundlage geschaffen, ich sehe auch sportlich eine gute Basis, konkurrenzfähig zu sein.

... die Ziele für die Saison: Wir werden als Aufsteiger sehr hart arbeiten müssen. Wir sind uns bewusst, dass das eine sehr harte, sehr enge Liga ist. Ich bin aber guter Dinge, dass wir eine stabile und interessante Rolle spielen werden.

... seine Philosophie: Ich glaube, dass die Leute hier an der Hafenstraße eine Mannschaft sehen wollen, die leidenschaftlich, aggressiv und intensiv auftritt - und damit kann ich mich total identifizieren. Wir wollen aktiv, intensiv und zielstrebig Fußballspielen, so auch die Fans auf unsere Seite ziehen und als wichtigen Faktor nutzen. Wir wollen das Stadion an der Hafenstraße zu einer Macht entwickeln.

