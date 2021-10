Die 3. Liga beim DFB-ePokal

In der zweiten Ausgabe des DFB-ePokal powered by ERGO sind auch wieder Drittligisten mit von der der Partie. Ausrichter des landesweiten Turniers ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Sowohl Amateure als auch Profis können beim DFB-ePokal mitspielen und sich auf der Playstation 4 und 5 in der Sportsimulation FIFA 22 miteinander messen.

Nach dem "David-gegen-Goliath"-Prinzip spielen Teams von drei bis fünf Spieler*innen um die ePokal-Trophäe. Während die Profis Anfang nächsten Jahres ihre Qualifikation ausspielen, geht es für die Amateurteams schon ab dem 23. Oktober in die Qualifier.

Drittligisten steigen im Januar ein

Die Teams der 3. Liga steigen im Rahmen des Club Qualifier in das Turnier ein – Anmeldungen dafür sind über die DFB-eFootball Plattform ab sofort und noch bis 4. Januar 2022 möglich. Tags darauf duellieren sich die eFootball-Teams dann mit Mannschaften der Virtual Bundesliga (VBL) und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga (FFBL) um drei Plätze für den DFB-ePokal Qualifier Finaltag.

An diesem Finalevent treffen die Top drei des Club Qualifier Anfang März auf 37 Amateurmannschaften aus allen Ecken Deutschlands. 20 Teams kommen eine Runde weiter und bekommen es in der Hauptrunde mit den zwölf besten VBL-Teams zu tun. Pokal pur, mit Profi- und Amateur-Gamer*innen im direkten Duell!

Acht Teams fahren nach Berlin

Am Ende bleiben acht Mannschaften übrig, für die gilt: Wir fahren nach Berlin! Dort wird im Frühjahr 2022 der Champion des DFB-ePokal powered by ERGO ermittelt. Die Belohnung: Zwei Mitglieder des Siegerteams werden in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft für den FIFAe Nations Cup aufgenommen und dürfen sich zudem über ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen.

Im Club Qualifier steigen die Drittligisten ins Turnier ein und kämpfen sich dort bis nach Berlin vor. Alle weiteren Informationen zum DFB-ePokal powered by ERGO findet ihr auf dfb-efootball.de.

[dfb]